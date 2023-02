Tentato omicidio a Ponte Alto Fermato un 21enne marocchino

Offese reciproche legate a precedenti rancori. La lite, furibonda nel cuore della notte e, alla fine, l’aggressione che avrebbe potuto finire in tragedia viste le profonde ferite riportate dalla vittima, ora salva per miracolo. E’ stato sottoposto a fermo con l’accusa di tentato omicidio un ragazzo di 21 anni, marocchino, ritenuto il responsabile della terribile aggressione ai danni di un connazionale 22enne avvenuta mercoledì notte a Ponte Alto. Teatro dell’ennesimo violento episodio, uno dei tanti edifici in disuso, spesso meta di sbandati e senzatetto. Infatti l’aggressione è avvenuta all’interno dell’ex locale abbandonato ‘Riad’ dove da tempo – secondo i residenti – vivono abusivamente cinque, sei giovani magrebini. Il fermo è arrivato a seguito di una minuziosa indagine condotta dalla squadra mobile della polizia, diretta da Mario Paternoster. Giovedì mattina, infatti, i poliziotti hanno fatto irruzione nello stabile per poi cogliere nel sonno e accompagnare in questura cinque marocchini, quasi tutti clandestini. Tutti sono stati sentiti dagli agenti e i ragazzi hanno iniziato a raccontare cosa fosse accaduto mercoledì notte. Incrociando le testimonianze e ricostruendo la dinamica dell’accaduto, alla fine i poliziotti hanno individuato nel 21enne il responsabile dell’aggressione. Le indagini sono ancora in corso ma sarebbero diversi gli elementi raccolti dai poliziotti, che incastrerebbero il giovane nordafricano. Il 21enne avrebbe afferrato un coccio di bottiglia – tra i tanti rifiuti accumulati nell’edificio – per poi colpire alla testa il connazionale. Il giovane ha cercato di ripararsi dai colpi con le mani e ha riportato l’amputazione di due dita. Dopo di che la vittima è riuscita ad uscire dall’edificio e ha cercato di chiedere aiuto ai vicini. Il ragazzo è ricoverato al Policlinico in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Valentina Reggiani