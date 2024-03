Tentato omicidio al ’Riad’. Ferì gravemente l’amico, ora chiede di patteggiare

Colpì quasi a morte l’amico con dei cocci di bottiglia dopo una violenta discussione legata ad una ragazza contesa. Ieri la difesa del giovane imputato, un 21enne marocchino finito a processo con l’accusa di tentato omicidio, ha chiesto di poter patteggiare la pena. Infatti lo straniero, nell’ambito dell’incidente probatorio aveva chiesto scusa al ferito, un 30enne tunisino, sostenendo di considerarlo come un fratello e di essere consapevole del gesto commesso. Ora il ragazzo, dopo un anno di carcere, è libero e sottoposto ad obbligo di firma.

Il giudice, prima di assentire alla richiesta della difesa, attende di valutare il comportamento dell’imputato ora che è uscito dal penitenziario. La difesa aveva chiesto anche di modificare il reato da tentato omicidio a lesioni gravi. L’episodio di violenza è noto: l’aggressione quasi mortale era avvenuta nella notte tra l’uno e il 2 febbraio dello scorso anno nei locali abbandonati dell’ex Riad e prima ancora "Kones" di Ponte Alto. Un locale da tempo abbandonato e spesso meta di sbandati e senzatetto. L’imputato, incensurato aveva colpito il 30enne ripetutamente con cocci di bottiglia, fino a recidergli due dita. Infatti la vittima aveva cercato di difendersi dai colpi inferti, restando gravemente ferito alla mano. Secondo il 21enne era stata la vittima, una settimana prima, ad aggredirlo per prima, colpendolo al volto poiché pretendeva di avere il numero di cellulare della giovane con cui il 21enne stava uscendo in quel periodo. La sera del primo febbraio, entrando al Riad, dove entrambi vivevano abusivamente, il 30enne lo aveva nuovamente insultato: "Sei ancora vivo allora" - gli aveva detto. A quel punto l’aggressore lo aveva colpito con i cocci di bottiglia, provocandogli numerose lesioni. La vittima, sanguinante, era uscita in strada suonando i campanelli dei vicini e chiedendo aiuto.

Dopo essere stato sottoposto a delicati interventi chirurgici, il 30enne era stato dichiarato fuori pericolo. Dopo la cruenta aggressione gli agenti della volante e i colleghi della squadra mobile avevano portato in questura sei cittadini di origine magrebina che vivevano abusivamente nello stabile e dalle loro dichiarazioni erano poi emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del 21enne loro connazionale. Il giovane era stato individuato e sottoposto a fermo: addosso aveva ancora gli abiti sporchi di sangue. Ora si attende la decisione del giudice in merito alla richiesta di patteggiare la pena.