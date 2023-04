Tentato omicidio a Modena: colpisce un uomo a bottigliate, arrestato

Modena, 13 aprile 2023 - Tentato omicidio a Modena: è l'ipotesi di reato contestata a un 29enne originario del Ghana, coinvolto domenica scorsa in una lite con un cittadino nigeriano e arrestato dagli agenti di polizia della squadra volante sul luogo dell'accaduto, ovvero in viale Gramsci. La vittima dell'alterco è finito all'ospedale dopo essere stato colpito a bottigliate.

La procura di Modena fa sapere in una nota che l'aggredito ha riportato una prognosi di trenta giorni. Per arrivare all'arresto sono state fondamentali le testimonianze di alcune persone presenti e anche le tracce di sangue raccolte sul posto dalla polizia scientifica.

Dopo la convalida, il 29enne, residente a Modena, è stato portato in carcere. Sono ancora in fase di ricostruzione i motivi alla base della lite che ha portato all'aggressione.