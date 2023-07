Tentato omicidio e stalking a Modena: salì sul treno per uccidere la ragazza ma fu fermato da un 15enne: ecco come

Modena, 20 luglio 2023 – Se non fosse stato per il coraggio di un 15enne che aveva subito avvisato le forze dell’ordine, l’episodio avrebbe potuto avere un epilogo ben più drammatico. Secondo le accuse, infatti, il giovane rumeno finito alla sbarra con le accuse di tentato omicidio e stalking, era salito sul treno con l’intenzione di raggiungere la donna che lo aveva rifiutato e ucciderla. Il giudice Bentivoglio ha condannato ieri a cinque anni e due mesi di carcere il giovane rumeno 31enne che, lo scorso dicembre, era salito su un treno diretto a Modena – e partito da Misano Adriatico – per raggiungere la ragazza che aveva annullato l’incontro con l’imputato, intuendo la pericolosità del suo interlocutore, annunciando agli amici che l’avrebbe ammazzata. La pubblica accusa aveva chiesto per il giovane dieci anni di carcere.

Quel giorno, grazie all’immediato intervento della volante e della squadra mobile, il 31enne era stato arrestato ed era finito in carcere. Ieri la condanna con rito abbreviato. "Attendiamo le motivazioni della sentenza e presenteremo appello perché riteniamo non sussistente il reato contestato, ovvero il tentato omicidio aggravato", commenta l’avvocato del 31enne, Ferdinando Pulitanò, che aveva chiesto per l’assistito l’assoluzione. L’episodio risale allo scorso 16 dicembre ed era stato appunto un passeggero 15enne, quel giorno, a dare l’allarme.

Il giovane rumeno aveva conosciuto la vittima, una connazionale residente a Carpi su un’applicazione web, per poi minacciarla dopo che la stessa si era rifiutata di conoscerlo di persona. Per quel mancato incontro l’imputato le aveva inizialmente mostrato un coltello in videochiamata; dopo di che era salito sul treno diretto a Modena con un coltello e un punteruolo. Secondo le accuse il 31enne non era riuscito nel suo intento solo grazie all’intervento della polizia, avvisata dal giovanissimo passeggero. Il ragazzo, infatti, aveva capito l’intento del rumeno, intercettando le sue parole mentre confidava le terribili intenzioni ad un amico al telefono.

«Vado a Modena ad uccidere la mia ex ragazza perché mi ha rovinato la vita perciò o uccido lei o mi ammazzo, preferisco vivere in prigione piuttosto che vivere tutta la mia vita così", aveva detto. Il 15enne era riuscito anche a scattare una foto del rumeno che, fermato, aveva giustificato la sua presenza a Modena spiegando di essere diretto verso la fidanzata per ‘spaventarla’. Le indagini hanno messo in luce come imputato e vittima dovessero trovarsi in un cinema di Modena ma come la stessa avesse poi rifiutato l’incontro, essendo l’amico virtuale diventato aggressivo. Secondo la procura, la volontà dell’imputato quel giorno era sicuramente quella di uccidere. Dalle dichiarazioni della madre del giovane era poi emersa l’indole violenta del figlio, che nel 2013 lo aveva visto autore di un verosimile omicidio preterintenzionale. Fatto per cui aveva già scontato oltre quattro anni di carcere in Romania.