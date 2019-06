Savignano (Modena), 28 giugno 2019 – Quando si è presentata in caserma a Vignola, lunedì pomeriggio, quasi non riusciva a parlare per lo choc. La donna, un’italiana sulla quarantina, ha cercato di spiegare tra le lacrime quel che aveva subito solo pochi minuti prima in un’attività di Savignano. Dove il titolare, un italiano di poco più vecchio, avrebbe tentato di stuprarla dopo aver chiuso la porta a chiave. Prima che lei riuscisse a fuggire da una finestra, ferita alle braccia e mezza svestita.

La vittima, una libera professionista che abita e lavora a Spilamberto, nel raccontare dall’inizio la vicenda ha poi riferito di una serie di avances precedenti, durate settimane, da parte del presunto molestatore, che si era rivolto alla donna come cliente. I messaggi e le telefonate dell’uomo, come riporta la denuncia, erano stati insistenti, le richieste per un appuntamento sempre respinte, ma i toni non le erano mai sembrati minacciosi. Per questo la spilambertese, che ancora non era stata pagata per un lavoro già svolto, aveva comunque accettato di recarsi lunedì presso l’esercizio del cliente, a Savignano, per sistemare la questione economica.

Si è fatta accompagnare in auto dal suo compagno e da una collega, ha detto loro di tornarla a prendere più tardi ed è entrata. A quel punto, secondo il racconto della donna, l’uomo ha chiuso la porta a chiave, ha afferrato con forza la sua vittima per un braccio e, tentando di baciarla, l’ha trascinata in un’altra stanza.

Dove si è abbassato le mutande e le ha scoperto i seni, infilandole poi le mani nella parti intime. Ma la donna è riuscita a divincolarsi e a scappare da una porta-finestra rimasta aperta. Durante la fuga a piedi ha chiamato il suo compagno, che l’ha recuperata poco dopo e l’ha portata in caserma.

In ospedale i medici hanno fissato una prognosi di 15 giorni, rilevando lividi alle braccia, un evidente stato di choc e nessuna lesione nelle parti intime. Sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti degli inquirenti, che ora dovranno sentire la versione del presunto molestatore per poi valutare eventuali provvedimenti nei suoi confronti. Al momento per l’indagato si profila un’accusa di violenza sessuale.