Tentò di rapinare due giovani, finisce in carcere

Tratto in carcere per ordine del Procuratore della Repubblica di Modena Luca Masini con l’accusa di tentata rapina aggravata un giovane 22enne della provincia di Reggio, alla cui identificazione erano giunti gli agenti del Commissariato della Polizia di Mirandola. Dopo la positiva conclusione delle indagini per gli atti vandalici ai danni di alcuni edifici pubblici della città dei Pico, che avevano portato alla identificazione dei 4 autori, ora i poliziotti di Mirandola sono risaliti anche all’autore di altri due odiosi gesti commessi, a Concordia e a Modena, ai danni di due giovani. A settembre il Commissariato avviava, infatti, indagini dopo due tentate rapine subite da due ragazzi, i quali avevano pubblicato un annuncio su un sito internet per la vendita di telefoni cellulari di loro proprietà. Non potevano immaginare che, preso contatto con il presunto acquirente per incontrarsi ed effettuare la compravendita, l’appuntamento si sarebbe rivelato un pretesto per derubarli. Nel corso di entrambi gli incontri, invece, il falso acquirente, giunto all’appuntamento a bordo della medesima autovettura, una volta fatto salire il malcapitato venditore, dopo essersi impossessato dello smartphone, estraeva una pistola che puntava al volto del ragazzo intimandogli di scendere dall’auto e di allontanarsi. In entrambi i casi i ragazzi, però, erano riusciti a riprendere il possesso del loro telefono cellulare e darsi alla fuga. Contro il giovane reggiano gli inquirenti hanno raccolto sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza che le testimonianze.

