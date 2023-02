Tentò di sgozzare il rivale in amore Definitiva la condanna a 7 anni

Secondo l’accusa tese un agguato al marito della donna con cui aveva una relazione poi tentò di sgozzarlo con un taglierino. L’imputato, originario di Rieti ma residente a Reno Centese, per gli inquirenti aveva agito con l’aggravante della premeditazione. L’episodio era accaduto il 23 maggio del 2020 in un parco di Finale Emilia. Quel giorno Valeriano Iannone, pizzaiolo cinquantenne, si era finto un atleta impegnato in allenamento e aveva atteso l’arrivo della vittima, il marito della sua amante, un operaio di 54 anni per tendergli il terribile agguato. L’uomo, accusato di tentato omicidio aggravato, nel processo con rito abbreviato era stato condannato a 7 anni di carcere e 35mila euro di provvisionale a favore della vittima. La corte d’Appello di Bologna aveva poi confermato la condanna.

Recentemente i legali dell’imputato hanno presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza ma lo stesso è stato rigettato.

Secondo la difesa, infatti, il reato avrebbe dovuto essere derubricato in lesioni personali colpose, ma i giudici fanno presente come la ferita riportata dalla vittima lungo il collo fosse lunga 15 centimetri e come l’imputato avesse agito con il volto travisato, per poi andarsene senza soccorrere la vittima.

v.r.