"Terapia con gli animali, in Emilia Romagna serve una legge"

Terapia assistita con gli animali: prendersene cura per entrare in contatto con sé stessi e con gli altri, in assoluta armonia con gli animali e la natura. La Regione ha stanziato 10.392 euro per il progetto ’Come allo specchio: giovani e animali che si riflettono’ dell’associazione ’I’m Possible’, ed è rivolto a ragazzi in età adolescenziale, tra gli 11 e i 17 anni, in condizioni di fragilità. In questo percorso, l’animale non è soltanto una presenza, ma è il vero attore principale. L’elemento fondante del progetto è il principio di relazione. Cane, gatto coniglio, asino e cavallo sono i destinatari insieme ai ragazzi del progetto regionale. Attraverso percorsi sportivi e ludico-ricreativi vengono perseguite finalità educative e riabilitative. "È un progetto che riguarda i ragazzi con delle difficoltà e il rapporto con gli animali. Lavoriamo costantemente per garantire agli animali il massimo rispetto della loro integrità comportamentale e psicofisica poiché solo in questo modo possono realmente agire come catalizzatori di benessere per le persone", ha evidenziato Clemente Forni, responsabile del benessere animale per I’m Possible. La relazione con l’animale è basata sulla vicinanza e l’affetto reciproco. "L’ausilio degli animali permette di andare a lavorare su dei cluster di competenza molto ampi. Soprattutto la presenza di cani, cavalli e asini, che rappresentano per noi il focus dei nostri interventi, permettono di spaziare e aprire a molte opportunità di intervento", ha affermato Francesca Raisi, vice presidente di I’m Possible e coadiutore del cavallo e dell’asino.

"Un lavoro durato anni per spingere la regione a supportare queste realtà. Lo abbiamo fatto in accordo anche con l’Assessorato al sociale e per la prima volta nella storia della regione è stato emanato un bando a supporto di chi fa interazione tra animale e fasce fragili della popolazione", ha dichiarato Silvia Piccinini, consigliera regionale e capogruppo del Movimento 5 stelle. Il progetto persegue l’obiettivo di arrivare al più presto "all’approvazione di una legge regionale che finanzi in maniera organica tutte quelle realtà che operano nella regione e che portano avanti con grande impegno questo tipo di interventi".

Gilda Cacciapuoti