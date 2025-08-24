Terapia intensiva, la donazione. Contro lo stress da ricovero cuffie per ascoltare musica e film

Niente più rumori ansiogeni in terapia intensiva. Aseop, l’associazione per il Sostegno dell’Oncoematologia Pediatrica ancora una volta vicina agli ospedali modenesi. In questo caso, Aseop ha donato circa 1.500 euro al Policlinico di Modena che hanno consentito l’acquisto di 10 cuffie per l’inquinamento acustico (8 per pazienti adulti, 2 per pazienti pediatrici) e di 10 occhiali contro l’inquinamento visivo (sempre 8 per pazienti adulti e 2 per pazienti pediatrici) destinati alla Terapia Intensiva del Policlinico di Modena, diretta dal professor Massimo Girardis.

La donazione è stata consegnata nei giorni scorsi alla presenza di Andrea Ziglio, direttore sanitario del Policlinico di Modena, di Erio Bagni, presidente di Aseop, Francesca Rebecchi, consigliere Aseop, di Massimo Girardis, direttore della Terapia Intensiva, di Lucia Serio, anestesista e rianimatrice, di Daniela Magnani, coordinatrice infermieristica della Tipo, di Ilenia Doronzo, referente del Coordinamento, gestione e sviluppo dei progetti di Umanizzazione delle cure.

Come spiega il direttore Andrea Ziglio "si tratta di dispositivi che offrono protezione e comfort, senza però isolare completamente il paziente dall’ambiente circostante, contribuendo a ridurre lo stress e a rendere, per quanto possibile, più serena l’esperienza del ricovero". Quando "mi è stato chiesto di poter contribuire alla donazione di queste cuffie e di questi occhiali ho compreso subito l’importanza del progetto – ha confermato Erio Bagni, Presidente di Aseop – 25 anni fa sono stato ricoverato in terapia intensiva per qualche tempo e ricordo bene il fastidio delle luci e dei rumori".

Ridurre il rumore in terapia intensiva è molto complesso: ci sono gli allarmi, i ventilatori, i monitor oltre che l’attività dei sanitari. Come dimostrano diversi studi internazionali, il rumore generato da allarmi sonori, dall’uso di dispositivi tecnologici, dal telefono, dall’attività clinica e dalla comunicazione fra gli operatori, dall’elevato turnover dei ricoveri espone a rischio di disturbo o privazione del sonno, incide sui tempi di guarigione, genera stress. Per chi lavora in terapia intensiva alcuni di questi rumori sono però anche dei codici: si deve cercare sempre dunque di mantenere un equilibrio.

"Abbiamo già provato – ha concluso Daniela Magnani – le cuffie e gli occhiali su alcuni assistiti e li abbiamo visti proprio rinascere, anche perché questa tipologia di cuffie dà la possibilità anche di ascoltare la radio o di collegarla col proprio cellulare, tablet o per vedere film, ascoltare musica".