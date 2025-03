Terminati i lavori al ‘Boomerang’. Riapre la stazione ecologica

Sono terminati i lavori di riqualificazione della stazione ecologica Boomerang di via Copernico a Casinalbo di Formigine, che da lunedi riapre a pieno regime. Ai lavori ha provveduto il Gruppo Hera in accordo con l’amministrazione comunale e la struttura, ristrutturata e ammodernata, è di nuova pronta ad accogliere l’utenza dal lunedi al sabato (orario di apertura 9/12 e 13/18) e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. In particolare, sono state apportate migliorie di natura tecnica (riorganizzazione degli spazi per diverse tipologie di rifiuto), sono stati rivisti i percorsi di accesso e per l’utilizzo del centro di raccolta ed è stata predisposta un’area dedicata al nuovo Box del Riuso, dove potranno essere portati oggetti in buono stato da inserire nel circuito virtuoso del riuso.

Nell’ambito del progetto di manutenzione straordinaria dei centri di raccolta, finalizzato a garantire un servizio sempre migliore agli utenti, Hera comunica inoltre che da domenica 6 aprile e circa per 5 mesi sarà invece chiusa la stazione ecologica Crisalide di via Mazzacavallo a Magreta. I cittadini potranno recarsi negli altri impianti presenti nel distretto, cioè il rinnovato centro di raccolta Boomerang di Casinalbo di cui è detto oppure quelli di Pozza di Maranello, Fiorano (Ecoisola e Riciclandia) e Sassuolo (Arcobaleno). Presso la stazione Boomerang è anche possibile ritirare il kit (che comprende carta Smeraldo, sacchi e pattumella) nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12, che sono disponibili anche presso lo sportello Hera di piazza Tricolore.

