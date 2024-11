Ternana, c’è l’ex Cianci

Il Carpi che ha ripreso ieri ad allenarsi dopo il ko di Gubbio sa bene che lunedì sera, nel posticipo delle 20,30 al "Cabassi", servirà più di un’impresa per tornare a fare punti. Sulla strada dei biancorossi c’è infatti la Ternana seconda della classe per la classifica ma sulla carta autentica corazzata del girone, che arriverà in Emilia con numeri "monstre". Gli umbri guidati in panchina dall’ex terzino milanista Ignazio Abate inseguono a -3 il Pescara capolista che ha una gara in meno, ma sul campo sarebbero a -1 visti i 2 punti di penalizzazione che si sono visti infliggere per irregolarità amministrative contro cui hanno fatto ricorso. Le Fere però sono prime in quasi tutte le classifiche del girone: hanno la miglior striscia di imbattibilità aperta che dura da 14 giornate, ovvero dal ko al debutto proprio col Pescara (da allora 9 vittorie e 5 pari), hanno il miglior attacco del campionato con 33 reti segnate (più di 2 di media a gara) che è anche il terzo miglior dato in Europa dietro solo a Barcellona e Sporting Lisbona, e vantano pure la miglior difesa, infilata solamente 8 volte. L’attacco in particolare fa paura, con i tre roboanti successi 8-0 sul Legnago, 4-1 sulla Spal e 5-0 nell’ultimo turno sulla Lucchese ottenuti sempre al "Liberati". Il capocannoniere è Cicerelli, autore di 9 reti, 2 in più delle 7 di Pietro Cenci che i tifosi biancorossi ricordano bene per aver vestito la maglia del Carpi in Lega Pro nella stagione 2019-20. Il bomber barese arrivò nel mercato di gennaio dal Teramo in quel Carpi guidato da mister Riolfo che si stava giocando la vetta del campionato con il Vicenza, scelto per affiancare e all’occorrenza anche sostituire Vano, vittima di numerosi problemi fisici durante la stagione. Col Carpi però poté giocare solo 6 gare prima dello stop del campionato per il Covid, in cui firmò la tripletta del 5-1 sulla Reggiana, a cui vanno aggiunte le due gare di playoff con Alessandria e Novara di luglio, rientrando poi per fine prestito al Teramo. Nel 4-2-3-1 di Abate Cianci è il perno offensivo, uno dei tanti pericoli di una gara in cui servirà il miglior Carpi.

Dal campo. La buona notizia alla ripresa è il rientro a pieno regime di Panelli che ha svolto ieri tutta la seduta e non sente più dolore alla spalla. Erano invece fermi per affaticamento Tcheuna (polpaccio) e Contiliano (coscia) anche se per entrambi sono escluse lesioni. Oggi potrebbero restare ancora fermi, ma per lunedì non dovrebbero essere in dubbio.

Davide Setti