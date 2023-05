Terra smemorata Risorgimento, Modena ancora senza museo È l’unica in regione

Nonostante sia modenese il principale personaggio del Risorgimento, il patriota e rivoluzionario carpigiano Ciro Menotti ucciso dagli Este e raffigurato da una statua davanti a Palazzo Ducale, Modena è pressoché l’unica città di rilievo a non avere un museo dedicato alla storia risorgimentale. Il Carlino ha compiuto una piccola ricerca a seguito della notizia di questi giorni che riguarda Ferrara, dove sono partiti ufficialmente i lavori per la realizzazione del nuovo ’Museo del Risorgimento e della Resistenza’, nonché le attività relative al restauro dell’ingente patrimonio di documenti e oggetti, un ’tesoro’ storico di oltre 10mila pezzi. A Modena – dove appunto si compirono le gesta di Menotti e altri personaggi storici come il notaio Vincenzo Borelli, impiccato insieme a lui il 23 maggio 1831 nell’attuale piazza I° Maggio ex Cittadella – è calato il silenzio. A oltre trent’anni dalla chiusura del Museo civico del Risorgimento cittadino – nato nel 1884 a Palazzo dei Musei, reso autonomo nel 1924 negli spazi oggi occupati dagli uffici del Festivalfilosofia, ma già sbarrato nel lontano 1990 con materiali storici importantissimi chiusi nelle casse in depositi – nulla si conosce dell’aggiornamento di vecchi progetti museali chissà quanto attuali oggi. Ma Modena, città nella quale nel 2024 nascerà anche un ’museo della modenesità’ con i burattini, appunto è un quasi un unicum. Detto di Ferrara, infatti, negli altri capoluoghi di provincia il Risorgimento viene quasi sempre ricordato. A Piacenza il museo dedicato si trova in sale presso il principale monumento cittadino, Palazzo Farnese, dove sono anche i Musei civici. Per Parma il luogo della storia è stato invece collocato nella vicina Fidenza dove, presso l’ex convento settecentesco delle Madri Orsoline, c’è il ’Museo Civico del Risorgimento Luigi Musini’. A Reggio, presso il palazzo comunale nel Museo del Tricolore, c’è la sala risorgimentale con materiali che vanno dalla Restaurazione al completamento dell’unità nazionale. A Bologna il Museo Civico del Risorgimento è in piazza Giosué Carducci e presenta oltre ai cimeli una fornita biblioteca, il progetto Certosa, dedicato alla valorizzazione culturale del cimitero monumentale cittadino e il portale ’Storia e Memoria di Bologna’. Andiamo in Romagna dove il museo dedicato c’è pure a Imola. Si è detto di Ferrara mentre a Ravenna la struttura culturale dedicata è in corso di trasferimento al centralissimo Palazzo Guiccioli. Nella zona costiera, infine, il ’Museo del Risorgimento Aurelio Saffi’ è ospitato a Forlì, in uno dei palazzi più noti della città, un tempo dei conti Gaddi. Pochi i musei dedicati al tema in Romagna? Forse, ma Menotti non era romagnolo, era modenese e così scrisse prima di morire: "La delusione che mi conduce a morire farà aborrire agli italiani ogni ingerenza straniera nei loro interessi, e li avvertirà a non fidarsi che nel soccorso del loro braccio… Io muoio innocente; non ho immaginato mai di uccidere il Duca: gli ho salvato anzi due volte la vita. Non me ne pento: perdono a colui che mi assassina e prego che il mio sangue non cada su di lui e su i suoi figli".

Stefano Luppi