Terre di Castelli, gara storica. Si gioca la Coppa con Gambettola

Appuntamento con la storia oggi per il Terre di Castelli che alle 15 allo stadio di Granarolo Emilia gioca la finale della Coppa Italia di Eccellenza contro i romagnoli del Gambettola (diretta sulla pagina Facebook Lnd Emilia Romagna). La neonata società oronero va a caccia di un doppio obiettivo: il primo trofeo della sua breve storia e il pass per il tabellone nazionale della Coppa Italia, che regala alla vincente un posto in D, come accaduto al Salso di "Checco" Cristiani due anni fa. La vincente di oggi nel primo turno sfiderà (andata e ritorno) chi vince la Coppa Toscana fra Sporting Cecina e Terranuova Traiana in campo mercoledì 7 febbraio a Firenze.

L’impresa di vincere la Coppa di Eccellenza fin qui è riuscita solo a 2 altre società modenesi: 2 volte al Castelfranco, nel 2003-04 ai rigori sul Cesenatico e nel 2019-20 ai supplementari col Sant’Agostino, e nel 1991-92 al Finale. In casa Terre di Castelli mister Domizzi (nella foto) deve fare a meno dei soliti lungodegenti Gozzi, Uhunamure e Massari, oltre allo squalificato Pigozzi. Il Gambettola (mancherà lo squalificato Difino) è una matricola assoluta di Eccellenza ed è salito al 4° posto nel girone "B" di Eccellenza lanciato da 3 vittorie di fila. Il tecnico è Marco Bernacci (ex bomber anche del Modena) e in attacco continua a segnare il 42enne Christian Longobardi (10 reti in campionato), per tanti anni in C con San Marino e Rimini e in D con Boca, Parma, Imolese, San Marino e Forlì. Per l’occasione il Terre di Castelli metterà in palio un abbonamento per le restanti gare di campionato ai tifosi che oggi acquisteranno il biglietto della gara Granarolo.

Davide Setti