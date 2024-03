Terre di Castelli non molla. Sbanca anche Rolo con Esposito e Stanco

ROLO

1

TERRE DI CASTELLI

2

ROLO: Grigoli, Ranieri, Errichiello (85’ Amura), Buffagni, Galli, Maletti, Fofana (58’ Marani), Faraci, Fiocchi, Lari (71’ Palma), Poligani. A disp. Galeazzi, Coviello, Scacchetti, Annarumma, Lotti, Lugli. All. Ferraboschi

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Saccani, Pigozzi, Ferrari, Dembacaj, Cornia, Bruno (84’ Esposito E.), Pampaloni (75’ Sakaj), Stanco, Malo (60’ Hoxha), Esposito L. (70’ Prandini). A disp. Venturelli, Deliu, Gargano, Scarlata. All. Domizzi

Arbitrio: Frigo di Parma

Reti: 10’ L. Esposito, 44’ Stanco, 63’ Marani

Note: ammoniti mister Ferraboschi, Bruno, Amura

Il Terre di Castelli non molla la presa con il 13esimo risultato utile di fila sbanca anche Rolo restando a -9 dalla vetta con una gara in meno. Al 5’ Luca Esposito scivola al momento del tiro. Al 10’ palla in una pozza, Bruno anticipa Ranieri che lo stende: dal dischetto Grigoli para su Luca Esposito che segna in tap in. Poi ancora Grigoli dice di no due volte a Luca Esposito Luca e si ripete anche su Pampaloni. Al 38’ Buffagni di testa mette a lato. Al 44’ angolo di Ferrari e Stanco di testa fa 2-0. Ripresa che si apre con il tiro al volo di sinistro di Bruno di poco fuori. Al 64’ punizione di Lari, la palla dopo due rimpalli arriva a Marani che accorcia. Ultima occasione per i locali al 75’ quando Poligani cicca il pallone su assist di Fiocchi.