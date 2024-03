Terre di Castelli riparte con tre gol. Le Pieve resta penultima da sola

TERRE DI CASTELLI

3

LA PIEVE N.

2

TERRE DI CASTELLI: Auregli, Cornia (81’ Gargano), Pigozzi, Ferrari, Dembacaj, Hajbi, Bruno, Pampaloni (68’ Saccani), Stanco (76’ Iori), Malo (74’ Hoxha), L. Esposito. A disp. Venturelli, Carta, Sakaj, E. Esposito, Prandini. All. Domizzi

LA PIEVE: Fiorito, Gobbi, Bellentani, Lo Bello, Barbati, Canalini, Quitadamo (76’ Rizzi), Lupusor (68’ Bojardi), Cheli, Rizzo, Boriani. A disp. Ortensi, Pederzani, Coscarella, Erihuoi, Guerzoni, Bevini, Margotta. All. Chezzi

Arbitro: Battistini di Lanciano

Reti: 30’ e 58’ L. Esposito, 53’ Rizzo, 65’ Malo, 76’ Bojardi

Note: ammoniti Rizzi, Gobbi e Hoxha

Il Terre di Castelli cancella la delusione dell’uscita di scena dalla Coppa e battendo La Pieve (al terzo ko di fila e ora penultima da sola) resta a -9 dalla vetta, in attesa del recupero di mercoledì con lo Zola che può riavvicinare la Cittadella. Al 10’ Lo Bello si vede il tiro deviato da Hajbi. Al 21’ Cheli gira in porta e Auregli è super. Al 30’ Malo sfugge a Bellentani e crossa per Luca Esposito che fa 1-0. Al 53’ Rizzo si inserisce su un cross da sinistra e di testa fa 1-1. Al 58’ Malo sfugge a Bellentani e serve un assist al bacio a Luca Esposito che incrocia per il 2-1. Al 60’ sotto porta Pigozzi coglie una clamorosa traversa. Al 62’ Ferrari libera Stanco che spreca malamente. Al 65’ Dembacaj devia di testa un angolo di Ferrari, la palla raggiunge Malo sul secondo palo che segna da pochi passi il 3-1. Al 70’ questa volta è Luca Esposito a voler rendere il favore a Malo ma il tiro finisce alto. Al 76’ Bojardi è molto bravo a controllare spalle alla porta incrociando alla destra di Auregli il 2-3. Al 85’ punizione di Pigozzi dai venti metri e risponde Fiorito.