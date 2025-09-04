Terremoto oggi: una scossa di 3.0 ha fatto tremare l’Appenino emiliano

Modena, 4 settembre 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 della scala Richter è stata registrata oggi alle ore 15.25 sull'Appennino al confine tra Emilia e Toscana. La terra si è mossa a circa 13 km di profondità tra Abetone (PT), Fiumalbo (MO), Cutigliano (PT) e Pievepelago (MO).

È dunque stata sentita molto bene in tutte le zone delle varie province, ma non risultano danni. Sui social si è diffuso prontamente il tam tam degli utenti per segnalare dove la terra ha tremato. Per quanto riguarda i territori emiliani, segnalazioni sono arrivate da Porretta Terme, Alto Reno Terme, Lama Mocogno, Pievepelago, Fanano, Montecreto, Lizzano in Belvedere, Faidello.

Come hanno detto più volte diversi sismologi, intervistati dal Carlino, l’Appennino romagnolo e quello tosco emiliano sono in continuo movimento: ci sono faglie attive conosciute e quindi non è strano che ogni tanto si senta qualche scossa leggera.