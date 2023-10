Terremoto in giunta. Modena Civica sfiducia il suo assessore Lucà: "Ora si faccia da parte"

"Sfiduciamo l’assessora Anna Maria Lucà Morandi". Non usano mezzi termini gli esponenti di Modena Civica, la lista che alle elezioni del 2019 si chiamava Modena Solidale e che ha sostenuto la candidatura di Gian Carlo Muzzarelli raggranellando il 3,7% dei voti (meglio di Verdi e +Europa). Per la consigliera Katia Parisi, con Lucà Morandi "non c’è più sintonia di intenti". E quindi la lista civica si appella al sindaco perché "alla luce degli accordi politici, si prodighi per ristabilire la serenità necessaria".

Si tratta, insomma, di un vero terremoto per l’esecutivo cittadino, a pochi mesi dalla fine del mandato. E per quanto suoni strano cambiare adesso, Modena Civica ha parlato chiaro: con Lucà Morandi in giunta, la tenuta della maggioranza traballa.

Le tensioni andavano avanti da tempo, ma l’assessora, letta la ’scomunica’ appare sorpresa: "Non mi sembra – spiega – che le motivazioni siano spiegate con chiarezza". Ecco le parole di Katia Parisi: "Ogni percorso di collaborazione, soprattutto dal punto di vista politico – spiega –, deve avere alla base una sintonia di intenti e una strada comune da percorrere, a maggior ragione se si avvicina un periodo così importante come quello di fine mandato dell’attuale amministrazione, fase in cui sarà necessario tirare le somme sul lavoro fatto in questi anni e lasciare in eredità alla città decisioni importanti per il futuro di Modena. In particolare, come Modena Civica non ci sentiamo più dovutamente rappresentati dall’assessora Lucà Morandi, espressione diretta della nostra visione di città in giunta e in consiglio. Da tempo – argomenta Parisi – soffriamo una discordanza di intenti sia sugli obiettivi e i temi a cui dare rilevanza nel percorso politico dell’attuale legislatura. C’è molto ancora da fare, per esempio, sui Quartieri e il loro funzionamento e non ci sono più i presupposti per confrontarsi su questioni fondamentali per i cittadini, incidendo così in maniera importante sulle decisioni che verranno assunte nei prossimi mesi. Abbiamo sottoposto questo disagio all’assessora già diverse settimane fa, dandole tutto il tempo necessario per provare a risanare questa frattura o fare un passo indietro, ma il tempo non è stato evidentemente sufficiente per ritrovare la serenità necessaria a proseguire una collaborazione positiva. Per questo – chiude la lista civica – ribadiamo, questa volta pubblicamente, la nostra richiesta di dimissioni immediate. Ci appelliamo anche al sindaco Muzzarelli perché, alla luce degli accordi politici, si prodighi per ristabilire la serenità necessaria".

E adesso? La cosa che appare più probabile, è che Muzzarelli decida di fare a meno dell’assessora Anna Maria Lucà Morandi. Le sue deleghe – Patrimonio, Quartieri, Partecipazione, Europa e Cooperazione internazionale – non sono al centro dell’agire dell’amministrazione, e quindi il sindaco potrebbe prima di tutto risolvere il problema politico con gli alleati, convincendo la Lucà a fare un passo indietro, poi riorganizzare il lavoro. Si tratta della soluzione più probabile soprattutto perché il contributo di Modena Civica, alle ultime elezioni, è stato tutt’altro che marginale: come abbiamo anticipato, la lista è riuscita a salire ’sul podio’ dell’alleanza: dietro al Pd e a Sinistra per Modena c’erano proprio i ’civici’, che al tempo si chiamavano ’solidali’, con un pacchetto di 3400 voti circa. Consensi utilissimi al centrosinistra di oggi, che per vincere le elezioni, contro un centrodestra col vento in poppa, non dovrà buttare via niente. Va detto, inoltre, che i voti in questione sono ’doppi’, nel senso che sono contendibili. In quest’ottica le dimissioni di Lucà Morandi, per l’intero centrosinistra, rappresenterebbero il male minore.