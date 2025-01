Terremoto oggi a Finale Emilia: scossa di magnitudo 3.5

Modena, 15 gennaio 2025 – Una scossa che si è sentita quella di oggi in provincia di Modena. Nello specifico la terra ha tremato a 4 km nord ovest di Finale Emilia con una magnitudo di 3.5 della scala Richter alle ore 16.34. La profondità è stata di 8 km.

Magnitudo abbastanza alta e poco profonda: per questo è stata percepita distintamente anche nelle zone limitrofe, come in provincia di Ferrara, per esempio a Cento. “Forte e chiaro a Finale Emilia – commenta un utente su X – Due fenomeni: un colpo acustico e un successivo sobbalzo”. Le parole ‘terremoto’ e ‘Finale Emilia’ accostate destano sicuramente brutti ricordi. E appunto, la poca profondità provoca spesso una propagazione su un territorio più vasto.

"Sentita a Ravarino!”, segnala una signora. “Solo spostamento e sobbalzo. Nessun rimbombo. Divano spostato e lampadario che oscilla”-