Terremoto oggi nel Modenese, scossa di magnitudo 2.7

Modena, 27 marzo 2025 – Una scossa di terremoto ha fatto tremare ancora l’Appennino modenese. Dopo la scossa di magnitudo 2.9 che era avvenuta nella zona di Montefiorino lo scorso 11 marzo, ecco un altro evento sismico, stavolta in pieno mattino alle 10.57. Il terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato dalla sala sismica dell’Ingv con epicentro a 3 km da Pavullo nel Frignano ad una profondità di 29 km.

Terremoto oggi di magnitudo 2.7 a Pavullo nel Frignano in provincia di Modena

Le zone vicine all’epicentro

I Comuni più vicini all’epicentro sono stati Polinago, Lama Mocogno, Guiglia, Zocca, Prignano sulla Secchia, Montese, Marano sul Panaro e Palagano.

Il maestoso cedro del Parco ducale

Pavullo nel Frignano è un comune di 18 400 abitanti ed è il principale centro della regione storica del Frignano, nonché sede dell'Unione dei comuni del Frignano. Il suo centro storico ottocentesco è stato ideato e voluto dagli ultimi Duchi di Modena. Il Duca Francesco IV (1815-1846) scelse Pavullo come propria residenza estiva, facendovi costruire il Palazzo Ducale (1830-1844) e l'annesso parco ricco di piante esotiche come il maestoso cedro del Libano conosciuto come “Pinone”.

La altre scosse di terremoto

Ancora nella zona collinare-appenninica, qualche settimana fa, si era registrata una scossa di 3.3, il cui epicentro era stato localizzato fra Marano sul Panaro e Vignola. Nel Modenese, invece, l’ultima scossa ‘importante’ (di magnitudo 3.5) si era verificata a gennaio con epicentro a Finale Emilia.