Terremoto Turchia e Siria, un milione da Bper Banca

Si sono concluse nelle scorse settimane le iniziative solidali ’Uniti per la popolazione turca e siriana’ ed ’Emergenza Terremoto Turchia-Siria’, attraverso le quali il Gruppo Bper Banca ha devoluto un milione di euro a favore della Croce Rossa Italiana in supporto della Mezzaluna Rossa turca e siriana impegnate, sin dai primi istanti successivi al terribile terremoto dello scorso febbraio, in soccorso alle comunità colpite. La somma è stata raccolta grazie alla sensibilità dei dipendenti del gruppo Bper Banca, di cui fanno parte, oltre a Bper Banca, anche il Banco di Sardegna e Banca Cesare Ponti, e dei clienti del gruppo bancario. A cinque mesi dal forte sisma che ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, sono ancora milioni le famiglie che lottano per ricostruire la propria vita. Molti si ritrovano senza una casa e sono prive dell’accesso ai servizi essenziali, tra cui acqua potabile, cure mediche e istruzione. "Come azienda – commenta la presidente di Bper Banca Flavia Mazzarella –, crediamo fermamente nella responsabilità sociale e nell’aiutare coloro che si trovano in situazioni di bisogno".