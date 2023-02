Modena, il dramma del terremoto in Turchia nelle parole di padre Bertogli

Modena, 8 febbraio 2023 – Terremoto in Turchia. "La situazione a Antiochia è drammatica. Sono crollati palazzi interi, sono state distrutte moschee e chiese. Ci sono morti, ci sono persone sepolte sotto le macerie, e in tanti posti nessuno è ancora arrivato per provare a salvarle. Fa freddissimo, non c'è luce, non c'è acqua, i forni per il pane sono andati distrutti, le botteghe sono chiuse. Le strade, piene di detriti, sono impraticabili anche per i mezzi di soccorso. Mi dicono che almeno metà della città è distrutta o ha subito gravi danni, soprattutto nella parte più antica". Il racconto è di padre Domenico Bertogli, 86 anni, Frate Cappuccino modenese, che dalla fine degli anni '80 al 2022 ha servito come parroco la comunità cattolica di Antakya, l'antica Antiochia sull'Oronte, oggi situata nella provincia turca sud-occidentale dell'Hatay.

Antakya si trova a meno di 200 chilometri da Gaziantep, l'area urbana più prossima all'epicentro del terremoto che ha seminato morte tra Siria e Turchia. E padre Bertogli oggi ha raccontato la situazione in un incontro con il Consiglio provinciale e i sindaci del territorio di Modena in videoconferenza con Istanbul.

Bisogna "sostenere la comunità turca in un momento così tragico della loro storia, anche attraverso le donazioni che i modenesi potranno effettuare per supportare la popolazione colpita dal sisma e chi, coopera da anni in quel Paese, come padre Domenico Bertogli. La Provincia di Modena si attiva fin da ora per raccogliere fondi attraverso un conto corrente dedicato, così da portare un aiuto concreto", afferma il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia.

Padre Bertogli ha fatto sapere che la Provincia di Modena ha attivato il conto corrente IT52M 02008 12930 00000 3398693 in Unicredit a cui è possibile fare donazioni per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto inserendo la causale "Terremoto Turchia Siria".