Territorialità e ’quote rosa’, ogni scuola ha le sue regole

In merito alla questione delle iscrizioni alle superiori, abbiamo chiesto un parere a due dirigenti di istituti particolarmente ’gettonati’: Fermi e Sigonio. "Il problema sollevato dai comitati genitori – spiega Stefania Giovanetti (nella foto), dirigente scolastico dell’Istituto Fermi – è di importanza decisiva. Occorre lavorare in maniera sempre più sistematica affinché la scelta degli studenti sia consapevole attraverso un orientamento che, oltre a essere informativo, sia anche formativo". "A tal proposito – prosegue la dirigente – l’anno scorso il Fermi ha ospitato 43 classi provenienti da scuole secondarie di primo grado di Modena e provincia che sono venute per conoscere studenti e insegnanti, oltre a sperimentare i laboratori: essere guidati in una scelta così importante deve essere un diritto di ogni ragazzo". "Un criterio ulteriore che abbiamo messo in campo al Fermi e che ritengo importante citare – chiarisce la preside – è l’attenzione alle iscrizioni delle studentesse. Negli ultimi anni, stiamo cercando di incentivare e accogliere sempre più domande che provengono da ragazze". Se la critica principale mossa dalle famiglie riguarda l’utilizzo dei voti tra i parametri di ammissione, il liceo Sigonio ha preso un’altra direzione. "Il Consiglio d’Istituto della nostra scuola – dichiara la dirigente Cristina Mirabella – ha scelto di privilegiare i criteri di territorialità e residenza: una scelta che non si basa sulle valutazioni delle pagelle e che cerca di evitare, per quanto possibile, spostamenti dalla provincia, contribuendo a migliorare, in questo modo, la problematica legata al sovraccarico degli autobus e delle corriere nelle ore di punta da e verso la città. L’anno prossimo accoglieremo circa 165 studenti in otto prime. Faremo di tutto per venire incontro alle esigenze di ogni allievo".