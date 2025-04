Spinelli, terza laurea a 89 anni: “Merito della mia insegnante”

Modena, 6 aprile 2025 – A quasi novant’anni, Italo Spinelli non ha mai smesso di farsi domande. Per cercare risposte è arrivato, da Finale Emilia, a Macerata. E proprio nell’Aula Magna di Filosofia dell’Università di Macerata martedì, per la terza volta, si laureerà.

Una domanda, su tutte, l’ha portato a cercare risposte. ‘Dove finisco le anime dopo la morte?’. Il suo cammino inizia così a 79 anni, dopo la perdita della moglie Angela, desideroso di capire cosa resti delle persone amate quando se ne vanno.

“Non so se ho trovato una risposta – dice oggi – ma so che Angela sarà con me, anche martedì, quando discuterò la mia tesi”.

Operaio per una vita alla Fiat di Modena, prima come montatore poi come programmatore, e ancora prima materassaio.

E’ nato a Finale Emilia, dove vive ancora oggi. “Martedì, dopo la discussione, torno a casa”. E così, dopo le due lauree, una triennale in Filosofia e una magistrale in Storia, martedì 8 aprile all’Università di Macerata Spinelli discuterà la tesi per diventare dottore magistrale in Filosofia.

Il titolo del lavoro è ambizioso quanto il suo autore: un’indagine sulla figura di Giordano Bruno, pensatore rivoluzionario del Cinquecento, arso vivo per le sue idee.

“Forse avrei potuto scegliere un argomento più semplice, ma Bruno è stato un grande – racconta –. Diceva che l’universo è infinito, che la Terra non è al centro di nulla. Per la Chiesa non poteva andar bene. L’hanno tenuto otto anni in carcere prima di bruciarlo”.

A seguirlo in questo viaggio accademico è stata la professoressa Arianna Fermani.

“Con lei ho un rapporto speciale – dice Spinelli con gratitudine –. Mi ha spronato a iniziare e mi ha seguito in tutto il percorso. E così mi ha aiutato a lenire il dolore per Angela”.

Martedì in aula ci saranno i suoi affetti più cari: la figlia, il genero, una nipote. “Le altre due non potranno venire, ma mi sostengono tutte. Però non faremo grandi festeggiamenti: tornerò a Finale Emilia la sera stessa”.

Il futuro di questo brillante studente sembra essere fuori dalle mura universitarie. “Non ho intenzione di prendere una quarta laurea, mi fermo qui. Ora voglio dedicarmi a un’altra causa che mi sta a cuore: la beatificazione di Maria Pia Benati, una donna che ha fondato un ordine missionario, le missionarie dell’Eucarestia. E’ morta a Forlì nel novembre 1986, e io vorrei interessarmi a rinnovare il processo di beatificazione”.

Alla fine, ciò che resta, più di ogni titolo, è l’amore. L’amore per la conoscenza e per Angela. “Sant’Agostino diceva che le anime restano accanto a chi le ha amate davvero. E io Angela l’ho amata. Penso che martedì sarà lì, vicino a me”.

Durante la pandemia, era stato tra gli studenti che avevano discusso la tesi in videoconferenza, con i familiari collegati da casa. Ora, il nuovo traguardo assume un valore simbolico ancora più forte: è il segno concreto di una dedizione che non conosce limiti anagrafici né ostacoli socia.