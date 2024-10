Terzo attacco con lo spray al peperoncino a Modena: caccia ai responsabili

Modena, 23 ottobre 2024 – Ancora un episodio con spray al peperoncino, spruzzato questa mattina nuovamente in autostazione, nel bar. Da chiarire chi sono stati i responsabili, i testimoni parlano di un gruppo di ragazzini, come per l’episodio precedente di pochi giorni fa. E’ il terzo in una settimana, se consideriamo anche l'accaduto lunedì nella succursale del Barozzi.

Pare non ci siano intossicati, ma si tratta comunque di un fatto grave sul quale sono in corso indagini. Preoccupa la ripetitività dei fatti: emulazione o stessa banda?