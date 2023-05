Terzo furto in un anno alla Baracchina

Nuovo furto con scasso alla Baracchina di San Cesario, in piazza Nenni. A raccontarlo è il gestore, Sauro Messori: "Tutto è successo in pochi minuti verso le 2,30 di ieri. Come mostrano le immagini della videosorveglianza, si vede un ragazzo a volto coperto che sfonda la porta d’ingresso a doppio vetro e ruba cinque bottiglie di liquori. Il danno è abbastanza consistente, calcolando soprattutto la porta a vetri. Ci si sente un po’ affranti in queste situazioni, anche perché è la terza volta in un anno".