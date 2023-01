"Terzo Polo disponibile a entrare in giunta"

Il sindaco Alberto Bellelli lo ha dichiarato espressamente, sia in occasione dell’attribuzione della delega ai Lavori pubblici al vice sindaco Stefania Gasparini, sia durante l’incontro di bilancio di fine anno con la stampa. Dunque è noto il suo auspicio verso un possibile allargamento della maggioranza "ad altre forze politiche nell’alveo del centro sinistra. Nelle scorse settimane su mandato dell’attuale maggioranza ho incontrato diverse forze del centro sinistra per capire il loro interesse nel contribuire dal punto di vista programmatico all’aggiornamento del programma amministrativo oltre che verificare un eventuale impegno diretto nel governo della città". Evidente il riferimento ad Azione e Italia Viva, il cosiddetto ‘Terzo Polo’. Un appello che è stato a oggi sicuramente accolto da Giorgio Verrini, referente locale di Azione, il partito di Calenda: "Due mesi fa il sindaco ci ha contattati nell’ottica di un possibile ampliamento della maggioranza - afferma il dottor Verrini che nel 2014 si era candidato sindaco con la lista civica Carpi Futura -. A differenza di quello che pensano gli esponenti di altri gruppi, io credo che questa potrebbe essere una buona occasione di visibilità e l’opportunità di fare qualcosa a livello politico e non solo propagandistico, nonché l’inizio di una collaborazione quale primo passo per gestire in modo autorevole le amministrative del 2024. Azione è disponibile, accoglie l’apertura proposta dal sindaco ai fini del governo della città in questo anno e mezzo prima delle elezioni. Ovviamente, a condizione che si trovi una quadra su alcuni aspetti fondamentali: quale assessorato ci sarebbe riconosciuto? A quali condizioni? Esiste una discussione seria o è solo una questione ‘di facciata’?".

"In questi incontri preliminari – prosegue Verrini – abbiamo espresso la nostra disponibilità al primo cittadino per tale ‘apparentamento’ con il Pd e la maggioranza, dopo aver ricevuto il ‘semaforo verde’ dalla Regione. Poi però, a seguito delle dimissioni di Marco Truzzi, Bellelli ha optato per un rimpasto tra i sei assessori, senza nominarne un settimo. Forse ha cambiato idea o forse sperava di trovare un blocco concorde (sicuramente appetibile) tra Azione, Italia Viva e Carpi Futura. Dopo il ‘trambusto’ iniziale, il silenzio da parte del primo cittadino ci lascia un po’ perplessi, forse qualcosa è cambiato? La ‘palla’ è in mano a Bellelli a questo punto: spetta a lui formulare una concreta proposta, se vuole uomini e donne competenti per coprire le cariche di governo di questa città".

Maria Silvia Cabri