"Terzo ponte sul Secchia, traffico più fluido"

L’ipotesi– un terzo ponte sul Secchia – è futuribile, ma alle province di Modena e Reggio non dispiacerebbe darvi concretezza. E sembra avere una certa fretta, da questo punto di vista, anche Confindustria Ceramica, che dopo averlo annunciato a maggio, ieri ha presentato uno studio di fattibilità sull’infrastruttura che ne prevede le possibili collocazioni, ne elenca le ricadute sul territorio e ne stima i costi.

Ha bisogno di infrastrutture il distretto ceramico, e forse anche scottata dalle recenti polemiche sulla Bretella in Consiglio comunale a Modena l’associazione di via Monte Santo rilancia.

Finanziando lo studio e ricordando che anche dal miglioramento della logistica e della viabilità passa "la competitività del più importante distretto ceramico europeo, sempre che – ha detto ancora Savorani – si voglia mantenere qui questa eccellenza del Made in Italy e il lavoro di qualità che esso ha assicurato in tutti questi anni al territorio".

Due le ipotesti previste dal piano: la prima collega la sponda modenese all’altezza di via dei Moli con quella reggiana a ridosso della cosiddetta rotonda ‘Frascari’, la seconda collocherebbe invece l’infrastruttura appena più a sud, affacciandola su Tressano.

In entrambi i casi si ragiona di un passaggio di vetture, sul terzo ponte, di una trentina di veicoli al minuto nelle ore di punta, ad alleggerire il transito sui ponti oggi esistenti e in entrambi i casi, al di là di costi importanti (15 milioni per la prima ipotesi, 18 per la seconda) i costi cosiddetti sociali (ovvero il tempo perso in coda, l’inquinamento, l’usura delle strutture esistenti) si ridurrebbero dai 9,6 ai 12,8 milioni di euro.

Permettendo di ‘ripagare’ l’investimento fatto per realizzare il ponte in un lasso di tempo tra i 16 e i 19 mesi.

"Ripensare l’assetto infrastrutturale del bacino del Secchia è fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questo territorio, che vede ancora aziende fare investimenti significativi e offrire opportunità di lavoro", ha dichiarato Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena, trovando agevolmente sponda, fuor di metafora, nelle dichiarazioni di Giorgio Zanni, Presidente della Provincia di Reggio e Sindaco di Castellarano.

Alle due ipotesi in esame si accompagna peraltro, evidentemente, la necessità di raddoppiare anche il tratto sassolese della Pedemontana oggi a due corsie (6,5 milioni, il costo stimato) e non è un caso che il raddoppio sia, ovviamente, considerato nello studio.

"Grazie al quale – ha detto ancora Zanni - abbiamo la conferma, con evidenze scientifiche, di ciò che pensavamo da tempo: solo realizzando il terzo ponte e adeguando a due corsie il tratto di Sassuolo della pedemontana potremo dare soluzione al problema del traffico nel distretto ceramico.

Davanti a questi dati è tempo che tutte le amministrazioni esprimano pubblicamente le loro volontà, senza ambiguità o perdite di tempo.

Tutte le amministrazioni saranno chiamate nei prossimi mesi ad approvare i nuovi piani urbanistici generali: inserire entrambe le opere nei rispettivi strumenti di pianificazione è il primo passaggio necessario per il reperimento delle risorse indispensabili per la realizzazione dell’opera".

Stefano Fogliani