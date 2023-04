"Terzo Settore, la nuova legge dell’Emilia Romagna è nata dal basso"

"I numeri del Terzo Settore in Emilia-Romagna sono numeri altissimi: oltre 500.000 persone attive nel volontariato, più di 27.500 istituzioni tra enti e associazioni che occupano circa 93mila addetti. Dalle Istituzioni pubbliche, la prima cosa che va fatta, penso sia quella di ringraziare ciascuna e ciascuno di loro. Perché permettono agli emiliano-romagnoli di avere una buona qualità della vita grazie a tutte le attività e ai progetti che realizzano. Pensiamo alla cura, ai servizi alla persona, fino all’attività sportiva o ludico-ricreativa e culturale". Parte da qui la consigliera regionale Pd Francesca Maletti, che insieme al collega Federico Alessandro Amico di Coraggiosa, ha impiegato gli ultimi due anni di lavoro alla stesura della nuova legge regionale dedicata al Terzo Settore.

"Abbiamo iniziato molto tempo fa un percorso che oggi si è concluso con l’approvazione della legge, senza voti contrari. Un percorso che ci ha accompagnato in 120 incontri, che hanno toccato ogni provincia della Regione, nei quali abbiamo coinvolto amministratori locali, dirigenti pubblici e sanitari, dirigenti privati, volontari che ogni giorno devono dare risposte a bisogni sempre più trasversali della cittadinanza. Con la nuova legge – sintetizza Maletti – vogliamo riscrivere il futuro dei servizi e delle attività in Emilia-Romagna secondo due direttrici: quella della coprogrammazione e quella della coprogettazione”.

“Siamo consapevoli che la riforma nazionale del Terzo Settore del 2017 abbia presentato un ostacolo per molti enti e organizzazioni no profit. La burocrazia invece di alleggerirsi, si è aggravata e per molte realtà è diventata un peso insostenibile. Con la nostra legge vogliamo ridurre il più possibile i disagi, rendendo più fluidi e meno macchinosi gli scambi di informazioni e di servizi tra pubblico e privato sociale. Tra Comuni, Aziende Sanitarie e Istituzioni e associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e imprese sociali", specifica Maletti.