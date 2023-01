Terzopoulos: "Perché oggi siamo ’barboni’"

di Stefano Luppi

"Cercheremo di compiere un viaggio con il nostro Aspettando Godot: verso l’Altro che è dentro di noi e verso l’Altro che è al di fuori di noi, all’opposto, lontano da noi. Lo si vedrà per la prima volta a Modena, una città che conosco e frequento dai tempi di Ert con Pietro Valenti, poi con Claudio Longhi e oggi con Valter Malosti: è un territorio molto giovanile, tra le più belle località d’Europa di cui oggi conosco anche le principali trattorie".

Dai primi dell’anno uno dei registi teatrali attualmente più in vista al mondo, il greco Theodoros Terzopoulos, sta provando allo Storchi per Ert dove giovedì, il 12, alle 20,30 debutta in prima assoluta una delle pièce più note del teatro del ‘900, ’Aspettando Godot’ scritta sul finire degli anni Quaranta da Samuel Beckett e da allora andata in scena innumerevoli volte a partire dal debutto avvenuto al Theatre de Babylone di Parigi il 5 gennaio 1953.

Questo manifesto del cosiddetto ’teatro dell’assurdo’, con al centro un dialogo sterile tra due personaggi che attendono non si sa bene cosa, attraverso la regia dell’autore greco che firma anche scene, luci e costumi si ribalta sul tempo presente come vedrà il pubblico che andrà allo Storchi di largo Garibaldi nelle rappresentazioni programmate fino al 15 gennaio. Vedrà in scena Paolo Musio, Stefano Randisi, Enzo Vetrano, Giulio Germano Cervi, Rocco Ancarola: "Avremo – prosegue Terzopoulos – tre attori più esperti e due della scuola di recitazione di Ert, un connubio che si sta rivelando perfetto tanto che sono molto soddisfatto. In questo modo arriviamo al debutto, dopo avere tre anni fa cancellato per Covid un’altra mia presenza qui, senza l’eccessivo stress di altre occasioni, probabilmente anche perché ad ottobre abbiamo fatto una intera settimana molto proficua nel verde a Imola, a casa di Enzo e Stefano. Io sono partito con una idea molto chiara e forte su Beckett e poi abbiamo collaborato molto intensamente, anche con lo staff tecnico. Tutti sono bravissimi". Il regista che nel periodo 2013-2017 ha già portato a Modena Alarme, Amor, Encore per il Vie Festival, mostrerà il complicato ’teatro dell’assurdo’ adattato ai tempi odierni per affrontare le questioni universali dell’essere umano: "Proprio come la tragedia antica – dice – anche Beckett può essere adattato perché in origine è un tipo di teatro complesso reso ancora più difficile se si seguono le note degli stessi autori. La nostra idea qui è mostrare come l’essere umano oggi sia una sorta di barbone, non per i caratteri esteriori o per la mancanza di un tetto sopra la testa, quanto perché è disumanizzato. L’uomo, infatti, mangia, dorme, consuma e produce spazzatura anzi diviene lui stesso spazzatura, è appunto un barbone dei tempi moderni".

La produzione di Ert e Teatro Nazionale di Napoli – Teatro Bellini sabato alle 17 prevede inoltre la presentazione del volume ’Il respiro di Dioniso. Il teatro di Theodoros Terzopoulos’ del critico Andrea Porcheddu.

Info. Biglietti da 10 a 25 euro, biglietteria teatro Storchi, tel. o59.2136021, modena.emiliaromagnateatro.com, www.vivaticket.it.