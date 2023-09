Tesi di dottorato, premiata Gavioli

La dottoressa Chiara Gavioli, già dottoranda Unimore, attualmente ricercatrice post-doc presso l’Institute of Analysis and Scientific Computing della Technische Universität Wien di Vienna (Austria), si è recentemente aggiudicata il prestigioso Premio tesi di dottorato ’Tullio Levi-Civita’, istituito dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova. Il premio Tullio Levi-Civita è rivolto a giovani studiosi la cui tesi tratti, in maniera innovativa e con ricadute applicative o scientifiche notevoli, uno o più argomenti appartenenti alla meccanica analitica, alla geometria differenziale o ai problemi variazionali.

La dottoressa Gavioli ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica presso Unimore a febbraio 2021, in convenzione con gli atenei di Ferrara e Parma, discutendo una tesi dal titolo ’New perspectives in phase transition problems’.