’Tesoretto’ per la nuova mensa scolastica

Il PNRR ‘aiuta’ anche l’edilizia scolastica cittadina. Dopo le risorse che garantiranno il restyling del parco Ducale, ecco 500mila euro per il rifacimento della mensa delle elementari ‘Gino Bellini’, storico plesso scolastico collocato a Quattroponti sul quale, spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti, "un intervento in questo senso si imponeva: le risorse ottenute dal PNRR non basteranno e dovremo integrarle con risorse comunali, ma intanto – aggiunge – abbiamo gettato le basi per una miglioria che la scuola chiedeva da tempo".

Vero: la struttura esistente oggi risponde a fatica alle esigenze degli alunni e la necessità di progressivi adeguamenti, impiantistici, antisismici, energetici, risulterebbero, spiega Lucenti, "antieconomici". Meglio, allora, una struttura nuova, in grado di ampliare l’offerta e di garantire performances adeguate alle necessità che verranno.

Oltre alle risorse del PNRR serviranno 400mila euro aggiuntivi; la stima è approssimativa, in ogni caso sono risorse che metterà il Comune, complice una variazione di bilancio allo studio degli uffici. L’Amministrazione ha inserito l’intervento nel piano degli investimenti per il prossimo biennio e la volontà sarebbe quella di procedere quanto prima con la progettazione esecutiva, per affidare i lavori, se tutto va come deve, entro l’estate prossima. SGP, da parte sua, ha già predisposto un progetto di massima: oltre 250 metri quadrati l’estensione e circa 200 posti la capienza della struttura, che oltre alla sala mensa ospiterà la cucina e i locali di servizio, e sarà, scrivono i tecnici di SGP che hanno elaborato il progetto, ‘una costruzione innovativa ed altamente efficiente in termini di contenimento energetico. I tempi di costruzione – si legge ancora – saranno ridotti in quanto verranno adottate per lo più tecnologie costruttive di tipo prefabbricato".

Il nuovo edificio verrà realizzato in calcestruzzo armato prefabbricato e in laterizio, e la copertura sarà costituita da lamiera preverniciata, sfruttabile per l’installazione di un impianto fotovoltaico che consentirà un notevole risparmio energetico.

Sempre in termini di risparmio energetico, oltre all’installazione di una pompa di calore, è prevista anche l’installazione di un impianto solare termico con accumulo in grado di garantire acqua calda negli ambienti della mensa che ne avranno necessità mentre l’illuminazione interna sarà garantita da apparecchiature a LED caratterizzate da regolazione automatica dell’intensità luminosa, in funzione dell’effettiva illuminazione naturale.

Stefano Fogliani