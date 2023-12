Tesori da riscoprire al museo. Le sale Campori e Sernicoli riaprono dopo il restyling

"Creare un museo che crede nell’immaginazione, nel piacere di immergersi nello spettacolo del passato": era questo l’intento del marchese Matteo Campori per l’originaria galleria da lui fondata e allestita a Palazzo Campori, in centro storico. Intento riportato alla luce oggi che, dopo tre anni di chiusura parziale per lavori di restauro, tornano a essere patrimonio del Museo Civico e, quindi, della città, le sale dedicate alle raccolte sue e del commercialista Carlo Sernicoli, al terzo piano di Palazzo dei Musei (l’inaugurazione domani alle 17.30).

Le collezioni non sono nuove, l’allestimento sì e parla altrettanto nuovi linguaggi: primo fra tutti quello dell’audiovisivo, con una ricostruzione 3D che ricalca al millimetro l’originaria galleria Cantori, prima di essere distrutta dai bombardamenti del ’44, proiettata sia all’ingresso della sala che su un pannello a tutta altezza davanti a quelle che saranno le sale per le mostre temporanee e che apriranno da febbraio.

Una dimensione tecnologica – tra le altre cose, è presente un touch screen che permette di fruire digitalmente dell’intera raccolta e di ingrandire a piacimento le opere – e, poi, una narrativa delle collezioni. Partiamo dalla prima sala, Campori: "La collezione del marchese – racconta Cristina Stefani che, insieme a Stefano Bulgarelli, ha curato il riallestimento – rappresenta un viaggio nell’arte di quasi cinque secoli attraverso ritratti, nature morte, paesaggi, soggetti sacri e profani con opere di Giuseppe Maria Crespi, Luca Ferrari, Francesco e Agostino Stringa. E ancora preziose stampe di maestri dell’arte incisoria come Albrecht Dürer, Marcantonio Raimondi, Agostino Carracci, Canaletto e Piranesi".

Da qui, come in una casa (scelta non casuale, essendo le collezioni originariamente private) si passa attraverso un corridoio alle stanze che conservano i capolavori raccolti da Sernicoli: argenti e dipinti – tra questi la ‘Vergine Assunta’ di Guercino, la ‘Galatea’ di Elisabetta Sirani, la ‘Madonna con bambino’ di Giovanni da Modena "che a lui piaceva esporre poggiata sul divano", ricordano i curatori, il ‘Cristo portacroce’ di Francesco Bianchi Ferrari ma anche opere più contemporanee, come quelle di Ubaldo Oppi, Pompeo Borra e Virgilio Guidi – che raccontano una vita spesa con critici e storici d’arte, sempre alla ricerca tra antiquari e importanti case d’asta come quelle tenute dalla celebre Christie’s a New York. Collezioni permanenti e, in entrambe le sale, spazi speciali pensati per ospitare dipinti a rotazione in grado di dialogare con quelli esposti: è il caso del ‘Ritratto di Carlo Sigonio’ di Lavinia Fontana, ‘quadro ospite’ in sala Sernicoli che dialoga con la ‘Galatea’ di Elisabetta Sirani. Uno scambio tra due donne in grado di sfondare le barriere di un mondo, quello seicentesco, quasi unicamente maschile. Dopo la Sernicoli, un’ultima sala aspetta i visitatori: una zona relax con ‘baby Pit-stop’ offerta da Soroptimist International club di Modena nell’ambito di un programma promosso da Unicef. "Perché allattare o cambiare un pannolino deve essere possibile ovunque", il commento di Fiorella Balli, volto di Soroptimist. L’inaugurazione dei nuovi spazi sarà accompagnata da laboratori per i più piccoli e visite guidate gratuite con prenotazione consigliata (per info 0592033125).