Test anti inondazione. Esercitazione riuscita: "Una lunga barriera per proteggere tutti"

Il 2014 a Bomporto è un ricordo ancora vivo, ma quella esperienza ha lasciato un insegnamento indelebile e formato uno dei gruppi di Protezione Civile più attivi, preparati e attrezzati non solo della provincia, ma della Regione. Per questo ieri è stata scelto il comune di Bomporto per una esercitazione che ha inteso simulare l’esondazione del Panaro e verificare con quale tempestività agiscono i sistemi di protezione idraulica artificiale di cui possono avvalersi i soccorritori per porre in sicurezza luoghi sensibili, come centri abitati, zone industriali, beni patrimoniali.

Una cinquantina di volontari, una quarantina dei quali si sono alternati al montaggio e smontaggio, mentre altri 10 sono stati preposti al coordinamento ed alla logistica, nella mattinata di ieri dalle 8.30 alle 10.15, hanno provveduto a montare una barriera anti-inondazione in moduli da 10 e 20 metri (tecnicamente BAI ndr) della lunghezza complessiva di 460 metri, costata 250mila euro e finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.

Il Gruppo locale di Protezione Civile ne dispone dal 2018 ed è uno dei pochi ad esserne dotato in Regione (ne sono provvisti solo Rubiera e anche il Centro di Marzaglia). La sua utilità la si è potuta sperimentare con successo fortunatamente in una sola occasione. E’ accaduto lo scorso anno, in maggio, durante l’alluvione in Romagna, esattamente a Ravenna, dove alcune decine di metri sono state posate a protezione del Datacenter Lepida della Regione.

"Obiettivo di questa esercitazione – spiega il coordinatore della Protezione Civile di Bomporto Angolo Borghi – era montare in 2 ore le barriere dall’argine Panaro alla Panaria Bassa e i volontari, turnandosi in due squadre da 5-6 persone sono state in grado di rispettare le tempistiche. Le 2 ore nascono dagli esiti delle simulazioni fatte a valle dell’alluvione del 2014.". "I tempi effettivi di posa – fa notare la sindaca Tania Meschiari - sono stati anche inferiori alle due ore previste e si è svolto tutto senza imprevisti. In questo addestramento ci siamo avvalsi anche della collaborazione di Auser Sorbara per il trasporto dei volontari sul luogo del montaggio per simulare un vero evento emergenziale".

"Il nodo idraulico modenese – ha spiegato la vice presidente della Regione, Irene Priolo – è uno dei più complessi della nostra regione. E’ uno di quelli che sta vedendo in questo momento molti investimenti. In particolare, stiamo lavorando anche ai sistemi di cassa: al rafforzamento di cassa Secchia e al collaudo di cassa Panaro, ma il Governo deve continuare ad investire risorse nella prevenzione".

Alberto Greco