The Miracle Club in prima visione

Prima visione esclusiva alla Sala Truffaut di via degli Adelardi 4, a Modena: da stasera alle 21.15 a domenica appuntamento con ‘The Miracle Club’ di Thaddeus O’Sullivan. Siamo negli anni ’60 a Ballyfermot, in Irlanda. Eileen (Kathy Bates) e Lily (Maggie Smith) vincono l’ambito biglietto per recarsi in pellegrinaggio a Lourdes, ma a loro si unisce inaspettatamente Chrissie (Laura Linney), tornata dopo anni dall’America per il funerale della madre. Vengono a galla vecchie ruggini e la tragica storia che aveva condotto Chrissie ad abbandonare l’Irlanda. ‘The mirale club’: storie umanissime, personaggi con i quali entrare in empatia.