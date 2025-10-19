Thorstvedt, segnali di crescita. Laurienté spreca troppo

MURIC 6. Ordinaria amministrazione per il portiere neroverde, insidiato solo nel finale da una conclusione larga di Stulic ma mai costretto agli straordinari. Attento un uscita alta sui tanti cross che gli esterni leccesi recapitano in area, non efficacissimo con rilanci di piede mai troppo precisi.

WALUKIEWICZ 6. Gara d’attesa, ora ad spettare Gallo che sale e, più spesso, a limitare Morente, cui concede pochissimo. Buona applicazione anche su Banda, che è più fresco e lo punta, senza ma trovare, tuttavia, spazi per superarlo.

IDZES 6. Ordinato e mai in affanno: una sbavatura in disimpegno passa in cavalleria, più in generale è dove serve e trova anche il modo di innescare Laurientè, che tuttavia sprecherà, oltre la linea difensiva leccese.

ROMAGNA 6,5. Non fa rimpiangere Muharemovic. Una chiusura su Stulic sul finire del primo tempo ne impreziosisce la prova di grande sostanza. La replica, nella ripresa, su Tiago Gabriel gli vale mezzo voto in più (28’ s.t. Candè 6. Dentro nel finale, il suo lo fa senza prendere rischi)

DOIG 6,5. Bene in chiusura, a tenere sulle sue Pierotti, vivace in ripartenza, dove tuttavia non trova mai lo spazio che servirebbe per fare male davvero alla retroguardia salentina. Ma sulla fascia di competenza detta a lungo legge, e qualche pallone che mette in mezzo avrebbe meritato miglior fortuna.

VRANCKX 5,5. Spesso basso, in impostazione, e sempre molto vicino a Matic, a saldare una diagonale non priva di efficacia. Medio cabotaggio per il centrocampista belga: prova lineare, ma senza troppi lampi (12’ s.t. Iannoni 6. Vivace, ma un tantino confusionario)

MATIC 6. Scherma la difesa da par suo, recuperando e distribuendo palloni. In apnea nel finale: poteva fare decisamente molto meglio al 40’ s.t., quando Berardi lo libera a tu per tu con la porta leccese ma lui si ‘incarta’.

THORSTVEDT 6,5. All’esordio dal 1’, garantisce alla mediana fisicità e strappi. Il passo giusto lo si vede a sprazzi, ma la miglior condizione sembra prossima: cala, inevitabilmente, nella ripresa, ma i segnali che manda sono oltremodo incoraggianti.

BERARDI 5,5. Rientra dopo il pit stop di Verona ma a lungo la gara, che lo ‘confina’ sull’esterno, non gli da’ modo di incidere, anche perché il Difra, che lo conosce bene, gli costruisce attorno una ‘gabbia’ che lo depotenzia. Calcia sul fondo l’unica occasione ‘vera’ che gli consegna una prova non brillantissima.

PINAMONTI 5,5. Isolato e malservito, si batte e si sbatte ma la porta, per l’arciere di Cles, resta un miraggio (28’ s.t. Cheddira 6. Ci mette la voglia che serve, ma non trova lo spiraglio giusto in cui infilarla)

LAURIENTÉ 5. Insiste da subito, anche troppo, su quell’uno a uno che ‘stapperebbe’ la sua gara e resta invece solo un’ipotesi. Quando ha la palla che potrebbe cambiare la gara, la spreca affrettando la giocata (12’ s.t. Pierini 6. Gara a tutta fascia, di grande applicazione: cerca il gol dalla distanza nel finale, trova la faccia di Tiago Gabriel).

s. f.