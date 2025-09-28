Ticket, raffica di lettere: "Ma io ho già pagato. C’è tanta confusione"

Va bene recuperare i ticket non pagati, purché non diventi una pesca a strascico andando a vessare i pazienti che hanno già saldato il conto in passato e che ora si ritrovano solleciti impropri dall’Ausl. È in sintesi la denuncia di Assunta De Simone, cittadina che si è ritrovata nella casella di posta una serie di notifiche per prestazioni già corrisposte. La Regione nelle ultime settimane ha avviato una campagna di recupero crediti per provare a risalire la china dei 21 milioni di euro che mancano. L’ammontare è passato dai più di 7 milioni di euro del 2020 agli oltre 21 milioni perché durante il periodo dell’emergenza coronavirus l’invio dei solleciti ha subìto un significativo rallentamento. Fino a essere sospeso nei periodi più critici. Il numero dei pazienti che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare è passato dagli 88.368 del 2020 ai 245.799 del 2024.

"Il piano di recupero crediti – ha specificato l’assessore regionale Massimo Fabi – viene portato non contro gli assistiti, ma insieme a loro, per i quali abbiamo previsto la massima disponibilità e collaborazione. Nel segno dell’equità, perché il contributo di ciascuno è un elemento di tenuta del nostro servizio sanitario".

Il problema è che in questa girandola di notifiche ci finiscono in mezzo anche coloro che hanno già pagato. "Mi sono arrivati di recente due ticket che riguardavano mia figlia e che risalgono a tre-quattro anni fa. Fortunatamente – spiega De Simone – io conservo tutti i documenti che attestano che avevo già saldato le prestazioni. Sono andata al Policlinico, allo sportello recupero ticket più volte perché un giorno non funzionavano i terminali, un altro non si riuscivano a trovare i documenti, si perde un sacco di tempo". Vicino alla signora De Simone quel giorno c’era anche "una coppia di anziani che aveva ricevuto sette ticket tutti insieme. La sanità in questo modo diventa proibitiva a livello economico per chi è in difficoltà". E se non si paga entro la scadenza di 30 giorni la notifica diventa una cartella dell’Agenzia delle entrate, con relativa maggiorazione: "Ho dovuto giustificare un cartella esattoriale relativa a un ticket che da 18 euro erano diventati 60 perché non avevo disdetto in tempo una visita. Cosa irreale perché il 5 settembre del ’22 era morto mio padre e non ero a Modena, avevo già annullato tutti gli impegni".

La donna ha anche ricevuto un ticket che riguardava il figlio minore che aveva avuto bisogno del pronto soccorso: "Ho chiesto se si dovesse pagare qualcosa. Mi hanno detto di non preoccuparmi perché il ragazzo aveva meno di 14 anni. Neanche a dirlo, mi è arrivato il ticket… Andrò a chiedere spiegazioni a Baggiovara". Inoltre "ho dovuto perdere una mattinata per girare da un reparto all’altro per capire se avrei dovuto pagare l’elettrocardiogramma. C’è molta confusione a livello amministrativo nei nostri ospedali: la sanità emiliana era un fiore all’occhiello dell’Italia, mi dispiace che sia sempre meno così".