"Ticket sanitari, quei manifesti sono del 2011"

"Non c’è nessuna campagna di comunicazione della Regione sui ticket sanitari. Il manifesto diffuso ieri riguarda una comunicazione vecchia, del 2011, quando al governo c’era Berlusconi". Così l’assessore alle politiche per la Salute, Massimo Fabi (nella foto), sull’annunciato esposto di Fratelli d’Italia in merito a una "presunta" campagna di comunicazione promossa e lanciata dalla Regione in questi giorni sull’introduzione dei ticket sanitari. Il manifesto fotografato ieri è nel pronto soccorso Chirurgia della mano al Policlinico.

"La manovra di bilancio che abbiamo annunciato e che riguarderà anche l’introduzione dei ticket sanitari nei prossimi mesi per le fasce di reddito più alte, è in via di definizione e dobbiamo approfondirla ancora con i sindacati e le parti sociali. Bastava verificare l’informazione con una semplice telefonata per sapere che l’immagine diffusa si riferiva a una campagna di 14 anni fa. Dispiace che si cerchi sempre la polemica su una materia così delicata che riguarda la vita delle nostre cittadine e cittadini Dispiace che si cerchi sempre la polemica su una materia così delicata che riguarda la vita delle nostre cittadine e cittadini".

Fratelli d’Italia però rincara la dose: "Il tentativo di confondere le acque – attacca il consigliere Ferdinando Pulitanò – è inaccettabile e irrispettoso nei confronti dei tanti cittadini che hanno visto spuntare negli ospedali, compreso il Policlinico di Modena, i manifesti che incolpano il Governo per l’aumento dei ticket e che hanno visto lo stesso messaggio riportato sul sito della Regione Emilia-Romagna – ha proseguito il Consigliere regionale – A parte la falsità espressa, dal momento che la Regione ha piena autonomia in materia sanitaria, rimane la vergogna per aver utilizzato canali istituzionali e soldi pubblici per fare politica attaccando apertamente il Governo". Ma non è tutto: "Per completare la presa in giro, dopo la nostra segnalazione a mezzo stampa, la pagina internet sul sito della Regione è stata oscurata e anche i manifesti negli ospedali – per la cronaca, si parla di manifesti nuovi ed integri, affissi vicino alle casse – sono scomparsi. Se non è questa un’ammissione di colpa e di malafede...".