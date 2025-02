Tiepido, focus sicurezza: "Fondi per 13 milioni"

Anche il torrente Tiepido potrà avere le sue casse di espansione, per una maggiore sicurezza idraulica del territorio circostante. Questo intervento, che dovrà quindi individuare un’area nella quale il Tiepido, in caso di piena, potrà ’espandersi’ senza provocare danni, rientra infatti nel pacchetto da oltre 177 milioni di euro messi a disposizione da Governo e Regione, per effettuare diversi lavori per la messa in sicurezza idraulica del territorio.

Nello specifico, alla realizzazione delle casse di espansione sul Tiepido sono stati destinati circa 13 milioni di euro. Si tratta peraltro del solo intervento in tutta la provincia di Modena programmata in questo pacchetto. Il resto dei lavori per la messa in sicurezza idraulica è infatti previsto in altre province, dal Piacentino, al Parmense fino al Ferrarese e alla Romagna, passando ovviamente anche per il Bolognese.

Altra curiosità legata a tale intervento è che si tratta di uno dei più consistenti a livello di impiego di risorse, sebbene si tratti di un bacino minore. All’ufficializzazione della news sullo sblocco di questi fondi, il sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, ha commentato: "La notizia del finanziamento, per 13 milioni di euro, di un’opera quale una cassa di espansione per il torrente Tiepido è un’ottima notizia. Non solo per il torrente in sé, che attraversa un lungo tratto del nostro comune, ma anche per tutto il bacino idrico a esso collegato sul quale l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale sta lavorando da tempo e continuerà ad operare anche nei prossimi mesi. Il bacino idrico del Tiepido, di cui fa parte, ad esempio, anche il torrente Nizzola, indubbiamente beneficerà di un’opera di questo tipo".

Finanziamento a parte, che è naturalmente la cosa più importante quando si tratta di lavori come questi, rimane ora da chiarire dove effettivamente saranno realizzate le casse di espansione, rientranti appunto nella programmazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del piano degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. A spiegare che si sta ancora individuando la zona esatta è sempre il primo cittadino Paradisi, che aggiunge: "La localizzazione precisa è ancora in fase di studio". Si tratta comunque di un progetto che da tempo era richiesto dal territorio (sempre il sindaco ha confermato che ne era a conoscenza) e che ora, attraverso l’ammissione a finanziamento, potrà appunto trovare concretezza con l’inizio dei lavori.

Le casse di espansione, del resto, risultano spesso fondamentali in caso di eventi meteo estremi, nello specifico abbondanti piogge, per evitare danni e alluvioni nelle aree circostanti.

Marco Pederzoli