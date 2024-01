Tifoso cade dagli spalti. Paura allo stadio di Monza

"E’ stata la notizia più brutta della giornata, conosco il tifoso che ci sostiene sia in casa che fuori e lo saluto, sollevato dal fatto che non sia nulla di troppo grave". Il Sassuolo scivola in classifica, ma Alessio Dionisi non perde il senso delle proporzioni e la prima frase del suo dopogara la dedica al tifoso neroverde che, caduto dalla gradinata ospiti dell’U-Power Stadium, ha rischiato il peggio. Gara sospesa per qualche minuto, solo una forte contusione – codice giallo per lui - e malcapitato fuori pericolo, si apprende dalle cronache, e allora va bene così, per quanto attiene alla cronaca. Per quanto attiene ai neroverdi, invece, il contesto non è granchè. C’era, e Dionisi lo fa giustamente presente, iscrivendolo alla lunga teoria degli episodi che remano contro, un corner non concesso al Sassuolo – non visto da una terna all’altezza del match, quindi mediocre – sull’azione che avviato il gol del Monza, ma c’è stato anche, nell’occasione "un Sassuolo poco deciso, che è stato tra l’altro colpito nel suo momento migliore". Vero, ma vero anche che si era alla mezz’ora, e da lì in avanti si è visto pochissimo, da parte dei neroverdi. Giusto qualche segnale, qualche "risposta positiva" che il tecnico neroverde consegna alla settimana che lo aspetta, con la rete che ne dà possibile l’esonero ove non arrivassero scosse sul breve termine. Ma la rete è la rete e lui, che sa bene come va il pallone che rotola, sta al gioco, sta al match, guardando (giustamente) avanti.

"Siamo stati poco efficaci nei primi 45’. Meglio quando abbiamo cambiato modulo", dice, e quando gli si sottopone la classifica, l’allenatore del Sassuolo non si scompone più di tanto. Fu il primo, del resto, e in tempi non sospetti, a dire che la stagione, i neroverdi, se la sarebbero dovuta sudare. "Come ho detto alla vigilia, oggi non era una gara spartiacque: adesso – aggiunge Dionisi - dobbiamo guardare sotto, ma sapevamo dall’inizio che il nostro campionato sarebbe stato questo, quindi lavoriamo per migliorare fino alla fine come abbiamo fatto nel secondo tempo, in cui, pur non creando particolare occasioni, non abbiamo concesso nulla agli avversari. Ripartiamo da qui".

Stefano Fogliani