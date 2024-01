Tifoso del Sassuolo precipita allo stadio: sospesa la partita contro il Monza per soccorrerlo

Monza, 28 gennaio 2024 – Drammatico incidente durante il match Monza-Sassuolo: attorno al quarto d'ora della ripresa, uno dei tifosi dei neroverdi è caduto dalla ringhiera che demilita l'area dei supporter emiliani, da un'altezza di circa 3 metri.

Partita sospesa per qualche minuto tra il 60' e il 65' per consentire l'arrivo dei soccorsi. Il Monza conduceva 1-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo della sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino era in vantaggio grazie al gol di Colpani al 31'.

A richiamare l’attenzione dell’arbitro Manganiello, chiedendo l’intefento dei soccorsi è stato il settore ospiti dell'U-Power Stadium.

Secondo le ricostruzioni fatte poi da bordocampo, il tifoso del Sassuolo sarebbe infatti caduto sugli spalti, rimediando una forte contusione. Il tifoso era cosciente all'arrivo dei medici: dopo cinque minuti di pausa la partita è regolarmente ripresa.