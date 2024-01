Tigli da abbattere in via Cilea : "L’operazione è sospesa"

Hanno suscitato parecchie polemiche sui social le operazioni di abbattimento di alcuni tigli di via Cilea, con diversi residenti che si sono lamentati dell’operazione innescando l’ovvio dibattito che segue, puntualmente, ogni operazioni di abbattimenti arborei. "Una cosa ignobile", secondo alcuni, "necessaria" secondo altri. L’abbattimento, va detto, era propedeutico al rifacimento del marciapiede ma, si è obiettato, "in altre zone i marciapiedi cittadini sono stati ripristinati senza ‘sacrificare’ nessun albero". Sul tema è stato il Sindaco Gian Francesco Menani a spiegare come un disabile, residente in zona, avesse più volte segnalato l’impossibilità di transitare sul marciapiedi con la sua sedia a rotelle. Per procedere al suo rifacimento – la precisazione del Primo Cittadino - era stato deciso di abbattere gli alberi e, una volta ultimato l’intervento, ripiantarne altrettanti, dell’altezza di 4-5 metri, di una specie le cui radici crescono verso il basso".

Soluzione che tuttavia ha suscitato la già citata polemica, con diversi residenti che non hanno mancato di segnalare il loro disappunto, chiamando in causa direttamente l’Amministrazione. Ieri mattina quindi, fa sapere il Sindaco, "si è svolto l’incontro tra i residenti di viale Cilea, contrari all’abbattimento, il Sindaco ed i tecnici dell’Amministrazione. È stato deciso di sospendere l’operazione: verrà rifatto solamente il tratto di marciapiedi su cui sorgevano i quattro tigli già abbattuti. In seguito – conclude il Sindaco - verrà organizzato un incontro con tutti i residenti per decidere assieme se proseguire o no".