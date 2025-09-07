TiPì lancia il festival ’Platea’. Eventi per i più piccoli. Omaggi a Don Milani e Piaf

Rivoluzionata la proposta della stagione teatrale di San Prospero, ospitata all’auditorium ’Volmer Fregni’, dove continua l’incessante attività di sperimentazione di linguaggi espressivi introdotti dalla gestione di TiPì, iniziali di teatro partecipato, diretto da Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria.

"Quest’anno – fa sapere Ridolfini – sono cambiate molte cose e al posto della solita stagionalità autunno/primavera presentiamo un piccolo festival che abbiamo chiamato ’Platea’. Il grosso della programmazione si svolgerà in auditorium tra il secondo weekend di ottobre ed il secondo di novembre, tre fine settimana non consecutivi: 11 e 12 ottobre; 25 e 26 ottobre; 8 e 9 novembre. E nell’arco di queste giornate ci sono almeno uno o due eventi tutti a San Prospero, tranne il primo che sarà a Mirandola, uno spettacolo partecipativo itinerante, Pettegolezzi".

Si esordirà l’11 ottobre a Mirandola con ’Pettegolezzi’, ma poi si torna subito in casa, all’Auditorium Fregni, dove domenica 12 ci sarà al mattino e pomeriggio uno spettacolo per bambini ’Brigitte e le petit bal perdu’ e alla sera il concerto-spettacolo ’Premiere étude sur Piaf’. Nel secondo weekend ancora uno spettacolo pomeridiano per bambini ’California under routine’ e in serata il concerto-spettacolo ’Uman?’, vincitore premio della critica FringeMi 2025. Mentre domenica 26 ottobre sarà la volta di ’Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola’. Infine, per l’ultimo fine settimana sabato 8 novembre è la volta di ’Rimini’ e si chiude domenica 9 novembre con ’Stand up poetry’.

"Dopo queste date – conclude Ridolfini – si ripartirà a gennaio con la programmazione per i piccoli e le famiglie. Ci saranno altri tre appuntamenti e poi vari altri con associazioni locali, concerti e presentazioni di libri. Non una vera e propria stagione teatrale, ma si è inseguita l’idea insieme al teatro mobile fatto con un selezionato pubblico locale di vivere lo spazio teatrale in modo nuovo".

"Come amministrazione – ha commentato l’assessora alla Cultura Maria Lucia Lazzarini - siamo lieti e orgogliosi di presentare anche quest’anno una nuova stagione teatrale, che propone un format rinnovato, creativo e ricco di sorprese. Il cartellone spazia tra temi diversi, alternando riflessioni profonde e momenti più leggeri, con proposte pensate sia per un pubblico adulto che per i più piccoli. Particolarmente significativi gli spettacoli dedicati a figure di grande rilievo come Don Lorenzo Milani ed Edith Piaf, personalità con un talento ed un vissuto straordinario che hanno lasciato un segno indelebile nella storia e nell’arte".