Tipografia Azzi, una tradizione oltre le generazioni

Ha festeggiato i primi 100 anni di vita la Tipografia Azzi. Ieri pomeriggio, Paolo Azzi, sua moglie Meris Pelati e i figli di Giorgio, Saverio e Sauro hanno accolto autorità, clienti, ex dipendenti e amici nella sede aziendale a Sant’Antonio di Pavullo. Presenti il sindaco Davide Venturelli e il suo vice Monti, che hanno consegnato una targa con le congratulazioni ai titolari dell’azienda, il sindaco di Prignano Mauro Fantini, il maresciallo Carlo Bonara, presidente onorario della sezione A.N.F.I. di Mirandola. Tanti i ricordi, che hanno spaziato da chi avviò quest’attività nel 1923. Fu certo il signor Barbieri ad aprire la bottega a Pavullo capoluogo, con in dotazione il torchio da banco di fine Ottocento, ancora in mostra nell’azienda. Ben presto cedette l’attività al signor Tirelli, il quale assunse due collaboratori: prima Agostino Azzi poi Giuseppe Baldini. Gli anni della seconda guerra mondiale allontanarono momentaneamente Agostino Azzi dall’azienda che intanto aveva cambiato il nome in Tirelli-Baldini, prima di subire un’ulteriore trasformazione societaria alla fine degli anni Cinquanta, quando Agostino Azzi subentrò a Baldini e ne divenne proprietario insieme al figlio Ferruccio, dando vita così all’attuale denominazione Tipografia Azzi. In seguito, Ferruccio Azzi costituì una società con la moglie Raffaella Bononcini e Giorgio Guidani (già dipendente da anni). Nel 1982, in veste di dipendente, entrò in tipografia Paolo, figlio di Ferruccio, che ora ne è il perno assieme ai suoi figli e alla moglie. "Cento anni di attività – ha commentato Paolo Azzi – rappresentano una tappa per noi molto importante, raggiunta anche grazie a una profonda passione tramandata da generazioni".

w. b.