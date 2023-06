"Tir a Campiglio, servono più controlli"

"Rimane la necessità, nota fin dall’inizio, di un maggior controllo della polizia locale a Campiglio".

Così Angelo Pasini, consigliere comunale di opposizione della lista Vignola per Tutti e già sindaco vicario nella passata consigliatura, commenta la situazione che sta vivendo da anni l’abitato di Campiglio, alle prese con l’attraversamento periodico di mezzi pesanti lungo la stretta via per Campiglio, nonostante sia in vigore il divieto di accesso ai camion.

Tra coloro che più avvertono il problema c’è, come è noto, Andrea Costanzini, un residente che l’altro giorno ha denunciato pubblicamente la situazione al Carlino e che, come ha ammesso egli stesso, in media ogni anno deve chiamare i muratori per ritoccare il muro esterno della sua casa, dal momento che qualche camion di passaggio va proprio a "limare" il muro esterno della sua abitazione.

"Si può affermare – commenta Pasini sulla questione – che l’istituzione del senso unico è stato comunque un buon aiuto per alleviare i disagi della frazione, anche perché neanche l’attuale Giunta ha poi deciso alla fine di ripristinare il doppio senso (è stato proprio Pasini, infatti, a introdurre il senso unico lungo via Campiglio). Rimane la necessità – prosegue il consigliere di opposizione – che è nota fin dall’inizio, di un maggiore controllo da parte della polizia locale. Anche perché, oltre a chi si avventura lungo via Campiglio guidato dai satellitari, ci sono anche casi di indisciplinati che non rispettano neppure il senso di marcia".

Come noto, comunque, la stessa amministrazione comunale si è ripromessa di interessarsi presto al caso dei camion che, consapevolmente o inconsapevolmente (cioè perché magari non vedono il cartello di divieto di accesso e seguono il navigatore), attraversano con una certa frequenza via Campiglio.

Già l’altro ieri, infatti, la sindaca Emilia Muratori ha detto tra l’altro: "Nei prossimi giorni, parleremo di nuovo con i nostri uffici per verificare se si possa implementare la segnaletica.

Mi sembra l’unica misura possibile, anche se non inciderà sul fatto che i navigatori, magari utilizzati in maniera non congrua al mezzo che si sta guidando, possano segnalare Campiglio come eventuale scorciatoia".

