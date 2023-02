Modena, Tir ignora il divieto e resta bloccato in strada: traffico in tilt

Modena, tir resta bloccato in strada Gherbella

Per approfondire:

Modena, 3 febbraio 2023 – Traffico il tilt stamattina attorno le 12 in strada Gherbella. Dietro il casello di Modena sud, nonostante i divieti lo impedissero, un tir di un’azienda trasporti si è immesso sulla carreggiata cercando di superare il ponte sul torrente Tiepido, in direzione San Donnino. Ma date le sue dimensioni è rimasto bloccato. Così, la circolazione sul tratto è stata interrotta per oltre un’ora. Multato il conducente, un 56enne di Foggia.

Si tratta di un autoarticolato Daf che, a causa delle sue dimensioni, non avrebbe dovuto percorrere quel tratto di strada. Infatti, la segnaletica limita la percorribilità dell'arteria per i veicoli larghi più di 2,2 metri, alti oltre 3,5 metri e con peso superiore a 35 quintali.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del comando di via Galilei che, dopo aver riscontrato l'impossibilità di far movimentare il tir, hanno allertato un'azienda specializzata di soccorso stradale convenzionata dal Comune. Viste la particolare posizione del mezzo e le dimensioni del tir, è stata appunto necessaria l'azione di una gru, grazie a cui la carreggiata è stata liberata.

Il costo dell'intervento per la rimozione sarà a carico del conducente e sull'azienda di trasporti; inoltre, il 56enne è stato sanzionato amministrativamente anche per la violazione dell'articolo 7 del Codice della strada, che regola la circolazione fuori dei centri abitati, con una sanzione di 87 euro. Nei prossimi giorni proseguiranno gli accertamenti finalizzati a verificare la posizione del conducente e del veicolo.