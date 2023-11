Tir carico di carta prende fuoco sull’A1: autista in salvo, traffico paralizzato

Traffico paralizzato ieri mattina dentro e fuori l’Autostrada del sole a causa di un tir che, intorno alle 6.40, ha preso improvvisamente fuoco all’altezza del km155 sud, poco prima di Modena Nord. Il rimorchio carico di carta è stato completamente avvolto dalle fiamme e l’autista ha staccato la motrice, riuscendo a mettersi in salvo senza riportare ferite. Le fiamme si sono sprigionate velocemente però e i pompieri hanno impiegato ore per riuscire a domare l’incendio: al fine di mettere in sicurezza il tratto interessato, lo stesso è stato chiuso per poco più di un’ora tra Reggio e Modena Nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Modena Nord: code per chilometri e disagi per gli automobilisti.