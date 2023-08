Tiro al bersaglio su Golinelli "Adesso faccia coming out: dichiari che è fascista"

di Alberto Greco

È un coro indignato di reazioni quello seguito al post del consigliere leghista e segretario provinciale del Carroccio Guglielmo Golinelli, che ha pubblicamente difeso e parteggiato per alcune affermazioni del generale Roberto Vannacci su gay e razza. "A Mirandola, dove Golinelli ricopre il ruolo di consigliere comunale, la comunità purtroppo – dichiara la segretaria del Circolo Pd Anna Greco – non è nuova all’ansia di provocazione scandalistica che frequentemente colpisce il consigliere. Evidentemente i temi troppo ’locali’ come un’estate piena di furti, lo stallo della ricostruzione sulle più importanti opere pubbliche, le manutenzioni e il decoro urbano per citarne alcuni, gli stanno troppo stretti. Riteniamo queste esternazioni ingombranti e pongono tutte forze politiche moderate in una condizione di imbarazzo".

Preferisce invece l’ironia il capogruppo della Lista civica + Mirandola Giorgio Siena. "Guglielmo Golinelli, fotografato sotto l’ombrellone intento a leggere il libro del generale Vannacci (i leghisti in spiaggia non fanno mai un figurone!), – commenta Siena – si espone, e con lui la Lega di Modena, di cui è segretario provinciale, in difesa di un generale. Credo sia evidente, senza polemica e nulla togliere alle sue qualità politiche, in una carriera piuttosto rapida, che Golinelli è fascista, almeno questo lo sa, ma non lo dice. Pacificamente e senza intento offensivo, nel senso ideologico del termine – spiega Siena – lo è, esattamente come io sono liberalsocialista (da Carlo Rosselli a Bettino Craxi, convinzioni che, soprattutto per quest’ultimo, espongono a giudizi non sempre benevoli). Siamo in agosto, certamente ci sono cose più importanti, ma vedo che, con il mondo gay, Golinelli ha in comune lo stesso dilemma: decidere se fare coming out".

Indignazione esprimono anche i Giovani Democratici di Modena. Per Matteo Silvestri, il loro segretario provinciale le "inqualificabili dichiarazioni del segretario provinciale della Lega rappresentano un cinico calcolo elettorale. Una prova muscolare tutta interna al centrodestra modenese che si dimostra essere interessato esclusivamente alle proprie dinamiche interne di gestione del potere". Mentre per il senatore Marco Croatti e Gabriele Lanzi, referenti regionale Emilia-Romagna del Movimento 5 Stelle, "le inaccettabili e vergognose dichiarazioni del generale Vannacci hanno immediatamente trovato accoliti tra le forze politiche di destra. Evidenziando una volta di più come omofobia, razzismo, misoginia continuino a rappresentare il background culturale di una fetta non marginale di alcune forze politiche, con rappresentanti politici che hanno colto l’occasione per mostrare il loro vero volto retrogrado e reazionario".

Dura anche la presa di posizione di Libera Modena: "Il mondo al contrario è quello in cui le persone sono spinte dal desiderio di emarginare l’altro, di non riconoscerne diritti civili e sociali, di disumanizzare per respingere. Il mondo al contrario è quello che non fa i conti con il passato e, anzi, ne estrapola e ripropone quanto di più buio e crudele sia accaduto a livello umano e disumano".