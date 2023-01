"Toccherà a lui dire la verità"

"Ora deve dire lui la verità": è l’appello lanciato dal cognato di Mohamed Gaaloul, il tunisino indagato per l’omicidio di Alice Neri, facendosi portavoce di tutta la famiglia. "Noi siamo tranquilli - prosegue - perché siamo certi che Mohamed non possa assolutamente aver compiuto un tale gesto. Anche la sua famiglia, in Tunisia, è tranquilla perché conosce la persona che è. Non possiamo sapere cosa sia successo alla ragazza. Hanno parlato di un bacio, ma come si fa alle tre di notte a vedere nitidamente se due si baciano? Adesso è tutto nelle mani di mio cognato che finalmente dirà la sua verità".