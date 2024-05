Togo, torna la festa dell’inclusione : "Un sorriso per i bimbi più fragili"

Togo – Joy of life: un evento di mototerapia e inclusione sociale al Parco Novi Sad di Modena dal 24 al 26 maggio. Mototerapia, Pet Therapy, Musica, Green therapy, Food & Beverage sono soltanto alcune delle proposte di intrattenimento che si possono sperimentare nell’evento. "Diverse sono le novità. Supereroi in costume accoglieranno i bambini per accompagnarli sulle moto, un percorso emozionale di Green therapy con fiori e piante migliorerà la salute e la nostra mente, la Pet therapy permetterà di sperimentare i benefici dell’interazione uomo-animale, avremo presenza dei vigili del fuoco di Finale Emilia, Ludo Labo, giochi di Freestyle e tanto altro", ha raccontato Angelo Fuggiano, ad di FAS Security, ideatore e organizzatore dell’ evento. Tre giornate di festa del volontariato modenese per dare spazio alla sperimentazione delle cosiddette terapie complementari che si affiancano alle cure mediche per regalare un sorriso a bambini e ragazzi con disabilità. "La mototerapia è un grande progetto che portiamo avanti da quattordici anni e l’obiettivo è quello di regalare emozioni e giornate di felicità a chi è meno fortunato di noi. Faremo divertire, daremo scariche di adrenalina pazzesche e caricheremo in moto ogni tipo di disabilità. Vedere come si divertono questi ragazzi è qualcosa di unico, che fa star bene e riempie il cuore a tutti noi", ha affermato Massimo Bianconcini, motociclista freestyler cinque volte campione del mondo di Step Up. Massimo Bianconcini e due ruote elettriche, in anteprima mercoledì 22 maggio, faranno visita ai bambini del reparto di pediatria del Policlinico di Modena diretto dal Prof. Lughetti che ha reso possibile questa esperienza, grazie anche alla collaborazione di Panathlon Modena e della sua presidente Maria Carafoli, per regalare un momento di svago in sella ad una moto ai piccoli ricoverati.

"I bambini ricoverati avranno la possibilità di vedere, toccare e salire sulle moto elettriche senza uscire dall’ospedale.

Questo evento rappresenta un’importante iniziativa per loro che stanno vivendo una fase difficile della loro vita, quella della malattia, che si associa alla predominanza di sentimenti negativi. Un momento che genera un beneficio importante", ha dichiarato Sara Scanavini, Medico di direzione sanitaria, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Oltre 600 ragazzi con disabilità, con autismo e altre condizioni hanno apprezzato questo tipo di terapie per il miglioramento della qualità di vita. "Non amiamo le cose semplici ma le scelte coraggiose che possono dare un contributo a tenere aperto il cuore. Vedere che ci sono persone che possono portare gioia, un sorriso, un beneficio morale, culturale e fisico è importante. I volontari sono stati straordinari. Io credo che riuscire a dare un po’ di soddisfazione e un po’ di emozione a questi ragazzi sia fondamentale" ha concluso emozionato il sindaco Giancarlo Muzzarelli.