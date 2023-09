Tolkien Music Festival, due giorni tra favola e realtà

Favola e realtà si incontrano per due straordinarie giornate che vivrà Mirandola, dove è ospitato un evento musicale unico, dedicato al creatore de "Il Signore degli Anelli", il noto racconto di successo uscito dalla penna dello scrittore John Ronald Reuel Tolkien, di cui ricorrono quest’anno i cinquant’anni dalla scomparsa. Come ambientazione per questo "Tolkien Music Festival" è stato scelto il Parco "La Favorita", un’area di 19mila mq, che si trasformerà nella Terra di Mezzo, dove sarà possibile incontrare la Compagnia dell’anello, Gandalf, Frodo e Aragorn e tanti altri personaggi che hanno animato il mondo del Signore degli Anelli, Lo Hobbit, Il Silmarillon. In Italia sarà il primo festival musicale del genere grazie alla collaborazione offerta dall’Associazione "Amici della Musica Aps", che quest’anno si è voluta cimentare nel grande progetto di creazione di un vero e proprio baricentro di produzione artistica legata a Tolkien, in campo musicale, letterario e delle arti figurative.

Numerosi i sostenitori dell’evento, che apre al pubblico domani dalle 15 alle 24 e proseguirà domenica dalle 10 alle 23, realizzato in collaborazione col Comune di Mirandola ed il sostegno della Regione Emilia-Romagna, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e di tanti privati. "L’entusiasmo degli ideatori della manifestazione – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Marina Marchi – è stato il catalizzatore per portare a Mirandola un evento che coinvolgerà l’attenzione di tanti appassionati alla saga de "Il Signore degli Anelli" ma più in generale per gli amanti del genere Fantasy" (nella foto da sinistra Cosimo Quarta, Lucio Carpani e Marina Marchi).

Oltre 30 gli espositori provenienti da tutta Italia per questo eventospettacolo che muove nel rispetto dell’ambiente, tramite l’adozione di misure specifiche orientate alla sostenibilità e al basso impatto ambientale, e che offre un programma ricco di concerti, spettacoli dal vivo, laboratori e attività per giovani e adulti immerse nella natura, ristorazione con menu a tema, mercatino tematico, cosplayer e molte attività. Tra le principali vi sono giochi di ruolo, laboratori di canto, recitazione, lingua elfica e teatro.

Alberto Greco